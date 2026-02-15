Indonesia prepara 8.000 soldados para una misión humanitaria en Gaza

El ejército indonesio se prepara para enviar hasta 8.000 soldados a Gaza a fines de junio, en el primer compromiso formal de un país para la misión humanitaria y de paz tras el conflicto en la región.

Hasta 8.000 efectivos del ejército indonesio podrían estar listos para finales de junio para un posible despliegue en Gaza, como parte de una misión humanitaria y de paz, según informó el ejército de Indonesia. Este anuncio marca el primer compromiso firme de un país en el plan de posguerra propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump.

Las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia (TNI) han completado su propuesta de estructura de tropas y un cronograma para su posible traslado a Gaza. Sin embargo, el gobierno indonesio aún no ha tomado una decisión sobre la fecha exacta de este despliegue, indicó el portavoz del ejército, el general de brigada Donny Pramono.

«Estamos listos para ser asignados a cualquier lugar», afirmó Pramono. «Nuestras tropas están totalmente preparadas y pueden ser enviadas con poca antelación una vez que el gobierno otorgue la aprobación formal».

El general destacó que la brigada de 8.000 efectivos fue preparada tras una reunión realizada el 12 de febrero sobre esta misión. Según el cronograma, los soldados pasarán por controles de salud y trámites administrativos durante todo febrero, seguido de una revisión de alistamiento de la fuerza a finales de mes. Se espera que aproximadamente 1.000 efectivos estén listos para desplegarse como equipo de avanzada en abril, mientras que el resto lo estará para junio.

Pramono enfatizó que estar listos no significa que las tropas partirán inmediatamente, ya que el despliegue requiere una decisión política y depende de mecanismos internacionales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia ha reiterado que cualquier papel en Gaza será estrictamente humanitario. La contribución de Indonesia se enfocará en la protección de civiles, los servicios médicos y la reconstrucción, excluyendo la participación en operaciones de combate o acciones que pudieran llevar a confrontaciones directas con grupos armados.

Indonesia se convertiría en el primer país en comprometer formalmente tropas para la misión de seguridad establecida bajo la iniciativa de paz de Trump para Gaza, donde un frágil acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás se mantiene desde el 10 de octubre, tras dos años de un conflicto devastador.

Como la nación musulmana más poblada del mundo, Indonesia no tiene relaciones diplomáticas formales con Israel y apoya la solución de dos Estados. Ha estado activa en la entrega de ayuda humanitaria a Gaza, incluyendo la financiación de un hospital. Funcionarios indonesios han defendido su participación en la Junta de Paz, argumentando que es necesario proteger los intereses palestinos, dado que Israel forma parte de la junta, pero no hay representación palestina.

Indonesia cuenta con experiencia en operaciones de mantenimiento de la paz, siendo uno de los 10 principales contribuyentes a misiones de las Naciones Unidas, incluyendo la misión en Líbano.

