Gimnasia y Estudiantes empataron en el clásico de La Plata

En el estadio Juan Carmelo Zerillo, el ´Lobo´ y el ´Pincha no se sacaron ventajas.

Gimnasia y Estudiantes empataron 0-0 en el marco del clásico platense del interzonal de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En el estadio Juan Carmelo Zerillo, ninguno de los dos pudo sacarse ventajas en un partido absolutamente chato y friccionado.

Con este resultado, el equipo de Fernando Zaniratto quedó sexto con siete puntos y sumó su primer empate en el Torneo Apertura donde, en la próxima fecha, visitará a su homónimo mendocino el viernes a las 22.15 horas en el estadio Victor Antonio Legrottaglie.

Por su parte, los de Eduardo Domínguez quedaron cuartos con 9 puntos y sumaron su tercer empate en este Torneo Apertura donde, en la próxima fecha, recibirán a Sarmiento de Junín el viernes a las 18 horas en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

