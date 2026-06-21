Recuperan en Jujuy camioneta sustraída en la provincia de Córdoba

En la mañana de este sábado, efectivos del Comando de Prevención Rural y Ambiental lograron localizar y recuperar una camioneta.

Se trata de un rodado marca Toyota Hilux que habría sido sustraída, en el marco de las tareas preventivas y de control que se desarrollan permanentemente en las zonas rurales y rutas provinciales.

El procedimiento tuvo lugar en el cruce de las Rutas Nacional Nº 34 y Provincial Nº 61, donde el personal policial, durante recorridos de prevención y vigilancia, detectó la presencia del vehículo en circunstancias que motivaron la correspondiente verificación.

Tras realizar las consultas pertinentes, se procedió al resguardo del rodado y a dar intervención a las autoridades competentes, iniciándose las actuaciones de rigor para determinar las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades.