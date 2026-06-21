Gimnasia va por Güemes para cerrar la primera rueda

El encuentro es en el marco de la fecha 4 de la Primera Nacional – Zona “B”, que había sido oportunamente reprogramada.

A partir de las 17 horas de este domingo, 21 de junio, en el estadio “Único Madre de Ciudades”, Gimnasia y Esgrima de Jujuy visitará a Güemes de Santiago del Estero.

Será el último compromiso de Gimnasia en la primera rueda del torneo, que tendrá un receso de 2 semanas y reanudará el sábado 4 de julio.

El encargado de impartir justicia en el cotejo, será el árbitro Bruno Amiconi, quien estará acompañado por Mariano Viale, asistente 1; Martín Saccone, asistente 2; y el cuarto árbitro Emanuel Ejarque.

Este desafío encuentra al “Lobo” como protagonista de la zona, acumulando 33 puntos en su haber, dos victorias consecutivas de local y buscando finalizar esta primera fase victorioso.

Por su parte, Güemes se presenta con una realidad distinta, ya que se encuentra en la 16° posición de la tabla, con 19 unidades y a un solo punto de pelear el descenso.

Maximiliano Casa: “Estamos a punto, enfocados y unidos”

De cara al encuentro, el delantero de Gimnasia Maximiliano Casa, destacó que “trabajamos mucho la preparación para este partido”, sosteniendo que “lo tomamos con la responsabilidad que se merece y disfrutando nuestro presente”.

Indicó que el estado físico de plantel “se mantiene a punto”, producto del “gran trabajo que el profesor Mauro Vidal hace, distribuyendo las cargas y ejercicios”.

En este sentido, consideró que para esta clase de seguidillas de partidos “es importante el recambio”, subrayando que “muchos tenemos la oportunidad de ingresar y lo hacemos dejando todo para aportar al equipo”.

Con respecto a su actualidad, Casa manifestó sentirse “emocionado” por “volver al gol después de mucho tiempo”, para luego reivindicar que lo más importante es que “estamos jugando bien y ganando”.

Finalmente, enfatizó que “el grupo está espectacular”, puntualizando que “vivimos el día a día enfocados y unidos por el objetivo que nos propusimos”.

Miles de hinchas viajan a Santiago del Estero para alentar al «Lobo»

La ilusión de un pueblo vuelve a ponerse en marcha. Desde las primeras horas de este domingo, cientos de hinchas de Gimnasia y Esgrima de Jujuy emprenderan viaje hacia Santiago del Estero para acompañar al equipo en un nuevo compromiso por la Primera Nacional.

La expectativa es enorme entre los simpatizantes albicelestes, que volverán a decir presente en condición de visitantes en el encuentro que se disputará en el Estadio Madre de Ciudades.

Micros completos, vehículos particulares y grupos organizados partirán desde las primeras de este domingo de distintos puntos de la provincia con un solo objetivo; acompañar al «Lobo» en un partido clave para sus aspiraciones en el campeonato.

La pasión por los colores vuelve a recorrer las rutas del norte argentino. Con banderas, bombos, camisetas y el inconfundible aliento de la parcialidad «loba», los hinchas de Gimnasia vivirán una nueva jornada de apoyo incondicional, con la esperanza de regresar a Jujuy celebrando una nueva alegría deportiva.