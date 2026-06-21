Mundial 2026: Aclaran que en Jujuy la actividad en los establecimientos educativos será normal mañana en el turno tarde

Pero a través de una nota realizada por un canal de cable, la viceministra Carolina Requelme, señaló que si lo podrán ver en las escuelas al partido que juegan mañana la Selección Argentina con la de Australia.

Ayer en las redes sociales se viralizó una información de un medio de otra provincia sobre un posible asueto que se iba a dar en el turno de la tarde en las escuelas y que no especificaba en cual, lo que comenzó a generar las dudas y confusiones en la gente.

Por lo que se supo a través de esta funcionaria, que en Jujuy las clases son normales este lunes, pero en aquellos establecimientos donde tengan las posibilidades de ver el encuentro lo van a poder hacer. Esto no solo se hace ahora, ya es una costumbre que se vean los partidos cuando juega argentina en las escuelas, tanto primarias como secundarias.

Por lo que definitivamente no habrá suspensión de actividades este lunes 22 de junio en el turno tarde, tanto en escuelas primarias como secundarias de Jujuy.

En distintas escuelas primarias de Jujuy se realizan jornadas escolares con banderas, cánticos y actividades pedagógicas para alentar a la Selección Argentina en el marco del Mundial 2026.

Son escenas habituales de alumnos vestidos de celeste y blanco, con carteles, murales y actos escolares dedicados al apoyo del equipo nacional.

Esto refleja cómo las escuelas transforman el clima mundialista en una actividad educativa y de identidad nacional: patios decorados, aulas con afiches de la Selección y chicos participando como una “hinchada escolar” que acompaña cada partido con entusiasmo.

LA CIRCULAR Nº 020