Recuperan camioneta robada y aprehenden a dos sujetos tras persecución en Palpalá

En una labor conjunta entre la Brigada de Investigaciones de Palpalá y el personal de Monitoreo de la Unidad Regional 8, se logró recuperar una camioneta Ford EcoSport color bordó que había sido sustraída esta mañana en el barrio Santa Bárbara «A».

El vehículo fue robado en inmediaciones de las calles Mina Concordia y Mina Oriente, lo que motivó la emisión de una circular parcial desde la Comisaría Seccional 47.

​Gracias al relevamiento de cámaras particulares y del Centro de Monitoreo de la Municipalidad de Palpalá, se logró trazar la ruta del rodado tras detectarse su ingreso por el acceso sur.

El seguimiento minucioso por avenida Juan José Paso, el Mirador y avenida Catalano permitió coordinar el operativo cerrojo en tiempo real.

​El procedimiento culminó con éxito en la colectora de Ruta 66, a la altura de avenida Fray Sargenti en el barrio Alto Comedero.

Allí, los efectivos procedieron al secuestro del rodado y al arresto de dos sujetos, identificados como D. M. y C. G., señalados como los presuntos autores del ilícito.

Por directivas del ayudante fiscal de turno, los aprehendidos fueron trasladados a la sede de la Brigada de Palpalá para las actuaciones de rigor.