El Escuchadero llega al Mercado Central para brindar orientación por el Día de la Lucha contra el HPV

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy invita a la comunidad a participar de una nueva jornada de “El Escuchadero”, un dispositivo lúdico y de escucha creativa que promueve espacios de encuentro, orientación y acompañamiento para la comunidad.

En esta oportunidad, la actividad se realizará en el Mercado Central “6 de Agosto”, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el HPV, con el objetivo de brindar información, promover el cuidado de la salud y generar un espacio seguro de diálogo y asesoramiento.

“El Escuchadero” propone un espacio accesible, cercano y confidencial donde el juego, la expresión y la escucha activa se convierten en herramientas para acompañar a las personas, fortalecer vínculos y promover el bienestar integral.

Durante la jornada, quienes se acerquen podrán encontrar un stand informativo donde recibir asesoramiento y orientación sobre la temática, en un ambiente de respeto y cuidado.

La invitación está abierta a jóvenes, adultos y adultos mayores que deseen acercarse, compartir y ser escuchados.

La actividad se realizará el viernes 13 de marzo, de 9 a 12 horas, en Alvear 885, esquina Balcarce, donde funcionará el espacio de atención en el Mercado Central.