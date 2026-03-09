Este sábado se realizó la XLIII Asamblea Diocesana de Pastoral

El encuentro reunió a la comunidad eclesial pertenecientes a la Diócesis de Jujuy para reflexionar sobre el camino sinodal de la Iglesia y el trabajo pastoral en la provincia.

La Diócesis de Jujuy llevó adelante la XLIII Asamblea Diocesana de Pastoral, una jornada de encuentro, reflexión y comunión eclesial que reunió a numerosos agentes pastorales. Participaron representantes de comunidades, movimientos, pastorales y parroquias de toda la diócesis.

Bajo el lema “Todos somos misión, todos somos Iglesia”, la Asamblea se desarrolló en un clima de participación, escucha y discernimiento comunitario, proponiendo un espacio para compartir, fortalecer la vida pastoral y renovar el compromiso evangelizador de la Iglesia jujeña.

La jornada contó con la presencia de Mons. Luis Marín de San Martín, subsecretario del Sínodo, y del Pbro. Ariel Zottola, junto a la Pastoral Juvenil y Vocacional, quienes aportaron sus reflexiones para el discernimiento común de la Asamblea. Asimismo, el encuentro incluyó el mensaje de bienvenida y presentación de Mons. Daniel Fernández, en el marco de la apertura del trabajo pastoral.

Durante el desarrollo de la Asamblea se abordaron especialmente dos grandes ejes: por un lado, el análisis y las perspectivas del Documento Final del Sínodo, y por otro, la animación de la Pastoral Juvenil y Vocacional, temas que fueron trabajados en distintos bloques a lo largo de la jornada.

Además de los espacios de exposición y reflexión, la Asamblea propició momentos de oración, animación fraterna y encuentro entre los participantes, favoreciendo la comunión eclesial y el intercambio de experiencias entre las distintas realidades pastorales de la diócesis.

La jornada concluyó con la preparación para la Santa Misa y la posterior celebración eucarística, como signo de unidad y envío misionero para continuar caminando juntos en la tarea evangelizadora.

De este modo, la XLIII Asamblea Diocesana de Pastoral se consolidó como un espacio significativo para la Iglesia de Jujuy, reafirmando la importancia de seguir construyendo una pastoral diocesana en clave sinodal, participativa y misionera.