Realizaron segunda Jornada de Prevención y Salud Mental para comerciantes de la economía popular

La iniciativa tuvo lugar en las oficinas municipales ubicadas en Jorge Newbery 996, donde se desplegó un importante dispositivo interdisciplinario con el objetivo de acercar servicios gratuitos y fortalecer las acciones preventivas en territorio.

Con una amplia participación de vecinos y trabajadores de la economía popular, se llevó a cabo la segunda Jornada de Prevención y Salud Mental, un espacio impulsado por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy destinado al cuidado integral de la salud y el bienestar, especialmente en el sector de la vieja terminal de ómnibus.

Durante la jornada se desarrollaron diversas actividades, entre ellas Charlas de Salud Mental, Espacio de Psicología, Orientación en Nutrición, atención en enfermería, realización de electrocardiogramas, controles de salud bucal y testeos de VIH a través del CEPAT Municipal, brindando así una atención integral a los asistentes.

La subsecretaria de Desarrollo Humano, Daniela Amerise, destacó la importancia del encuentro y expresó, “se desarrolló la segunda jornada de prevención y salud mental, en la cual se volvió a visibilizar las direcciones del municipio con todos los servicios que se brindan en las oficinas de Jorge Newbey 996 apoyados por la Dirección de Medicina Preventiva a cargo de la licenciada Itatí Gloss, quien también desarrolló electrocardiogramas”.

Asimismo, remarcó el enfoque territorial de la propuesta, “estas jornadas están dirigidas principalmente a los comerciantes de la economía popular y a los vecinos del sector de la vieja terminal de ómnibus. Volvió a ser una jornada con mucha asistencia y de visibilización de las tareas preventivas que se realizan desde el municipio, principalmente, en este caso, orientadas a la salud mental”.

Finalmente, Amerise agradeció el compromiso de la comunidad y de los equipos municipales, “agradecemos a los vecinos por la participación y a los equipos de las diversas direcciones por el compromiso puesto en cada jornada”.