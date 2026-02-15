Cayeron los «Pungas» del Boliche

Estos delincuentes aprovechen el amontonamiento en los boliches para robar celulares a los jóvenes.

Policías pertenecientes al grupo los «Zorros» detuvieron a dos sujetos, uno de la provincia de Salta, que apretaban en el boliche para robar celulares.

Durante la madrugada de este 14 de febrero, un operativo conjunto entre la seguridad privada del local bailable Acrópolis y el Grupo Dinámico de Prevención del Delito (Zorros) permitió la captura de dos sujetos que se dedicaban a sustraer teléfonos bajo la modalidad de «punga».

El alerta fue dado por el propietario del boliche luego de que su personal lograra retener a los sospechosos, quienes tenían en su poder varios dispositivos móviles de dudosa procedencia.

Al llegar los efectivos policiales, interceptaron a los individuos, uno de 26 años con domicilio en el barrio San Pedrito y otro de 20 años oriundo de la provincia de Salta.

Durante la requisa, se les secuestró un teléfono Motorola E32 que contenía en su funda el DNI de su verdadero dueño. Minutos más tarde, el damnificado se presentó en la comisaría denunciando que, mientras bailaba, fue abordado por sujetos que le sustrajeron el celular del bolsillo tras un forcejeo.

Ambos malvivientes fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia. Se recuperó el equipo del denunciante, los otros celulares que los sujetos tenían en su poder antes de la llegada policial fueron reconocidos y devueltos a sus propietarios por el personal de seguridad, que hizo desbloquear los teléfonos, constatando que eran los dueños.