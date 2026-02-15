Carnaval de Los Tekis: Segunda noche de rock, cumbia y clásicos populares

La Ciudad Cultural volvió a vibrar en una jornada marcada por el rock y el cancionero popular.

Desde el folklore de Luciano Pereyra hasta el pogo de Kapanga, el Carnaval de Los Tekisre afirma su lugar como el epicentro del Norte Argentino.

La segunda velada del Carnaval de los Tekis inició con el orgullo local. Los de Jujuy fueron los encargados de encender las primeras mechas de la fiesta, seguidos por la calidez vocal de Franco Barrionuevo, quien trajo la esencia de Salta para preparar el terreno de lo que sería una noche inolvidable.

El clima subió de temperatura cuando el «Mono» y sus compañeros tomaron el escenario. Kapanga desplegó su artillería de éxitos dejando a todos de “la cabeza”.

El contraste perfecto llegó de la mano de Luciano Pereyra, quien, con su carisma y un repertorio cargado de baladas y ritmos folclóricos, logró enamorar a una multitud que coreó cada una de sus canciones bajo el cielo jujeño.

Como no podía ser de otra manera, Los Tekis se adueñaron del escenario central. Los anfitriones hicieron un recorrido emocional y energético por sus grandes éxitos, reafirmando por qué son el corazón de esta celebración.

El final de la noche mantuvo la vara alta con el ritmo de Coroico y el cierre a pura cumbia de la mano de Willy Campero, dejando al público con las energías al límite.

La agenda para este domingo

La fiesta no da tregua y el cronograma para este domingo promete ser una maratón de alegría.

Mediodía en el Carnavalódromo, desde las 12 horas. La invitación es para disfrutar del sol y la nieve con una grilla variada. Subirán al escenarioAlbahaca; Rafa Verón; Santiago Cueto; Tupac 7; Tranka Style; César y su Grupo Felicidad; Nombradores del Alba y Las 4 Cuerdas.

Cuando caiga el sol, la Ciudad Cultural recibirá una cartelera de lujo que promete atraer a miles de fanáticos. Entre los artistas que se presentarán está Los Nombradores del Alba, Lázaro Caballero, y Desak2.