Rápida intervención policial en San Pedro permitió la demora de tres sujetos por un hecho de robo

En la tarde de ayer, una rápida intervención del personal motorizado de la Unidad Regional Dos, permitió la aprehensión de tres hombres, quienes momentos antes habrían sustraído mercadería de un comercio ubicado en barrio Cosentini.

El procedimiento se registró pasado el mediodía, tras ser alertados por el 911, los uniformados verificaron un hecho delictivo ocurrido en un local comercial ubicado en mencionado barrio, donde los protagonistas se dieron a la fuga.

Inmediatamente se desplegó un operativo de búsqueda, logrando localizar e interceptar a los sospechosos a bordo de una motocicleta Motomel 125cc, en la vía pública.

Posteriormente los sujetos fueron trasladados a la Comisaria Seccional 48, continuando con las actuaciones para esclarecer el hecho y determinar el secuestro de los elementos sustraídos.