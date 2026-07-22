Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy 22 de julio

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 22 de julio, la temperatura rondará entre los 8 y 14 grados, la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 22 de julio el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre los 8 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad, presenta una probabilidad de lluvia del 10 por ciento, y los vientos del Oeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 74 por ciento, y la visibilidad sería buena.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector Noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del Noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 5 por ciento para esta franja del día.