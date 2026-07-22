Guillermo Snopek impulsa la declaración de feriado nacional e inamovible para el 23 de agosto

El proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional por el diputado Guillermo Snopek busca que se incorpore en el calendario de feriados nacionales al 23 de agosto, fecha en que se conmemora el Éxodo Jujeño, con el propósito de que todo el país recuerde y rinda honores a aquel sacrificado pueblo de 1812.

«Es una fecha muy importante no solo para el sentimiento de los jujeños, sino para todos los argentinos, ya que este acto heroico por parte del pueblo de Jujuy fue uno de los pilares fundamentales para la independencia de nuestra patria», argumentó el legislador nacional.

El diputado indicó que el objetivo del proyecto es que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos pertinentes, desarrolle todas las acciones de difusión tendientes a promover la reflexión sobre la importancia histórica de la gesta jujeña, por medios adecuados y con la antelación y periodicidad suficientes.

Para Snopek, el profundo significado histórico de aquel acontecimiento justifica su incorporación al calendario oficial de feriados nacionales. En ese sentido, afirma que el Éxodo Jujeño constituye una demostración del compromiso de toda una comunidad con la emancipación nacional y merece un reconocimiento formal por parte del Estado argentino.

El diputado nacional Guillermo Snopek, impulsó esta iniciativa para modificar la Ley 27.399 de feriados nacionales y días no laborables, con el objetivo de establecer el 23 de agosto como feriado nacional inamovible en homenaje al Éxodo Jujeño. El expediente fue girado a las comisiones de Legislación General y Cultura.

De aprobarse el proyecto, el 23 de agosto pasaría a integrar el listado de feriados nacionales inamovibles junto a otras fechas patrias de relevancia histórica.