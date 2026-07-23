Quedó inaugurada la extensión del alumbrado público en las rutas 44 y 58 de Monterrico

El vicegobernador Alberto Bernis, junto al intendente de Monterrico Pablo Luciano Moreira, inauguró la extensión de la red de alumbrado público en las rutas provinciales 44 y 58, en la zona de El Cebollín. La obra responde a un reclamo histórico de vecinos, trabajadores y productores que aguardaban esta intervención durante décadas.

El acto contó con la presencia de la exsenadora nacional Silvia Giacoppo, el secretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad Camilo Atim, la concejal Macarena Anachuri, el concejal Álvaro Gastón Moreira, el juez de Paz Héctor Serna, el productor Óscar Aparicio, funcionarios municipales, productores y vecinos de la zona.

La intervención ilumina el tramo que conecta la Ruta Provincial 45 con la Ruta Provincial 44 y su conexión con la Ruta Provincial 58, mejorando la seguridad y la transitabilidad en uno de los sectores productivos más importantes de Jujuy, donde se desarrollan actividades como el cultivo de tabaco y hortalizas.

Durante la inauguración, el vicegobernador Bernis destacó que la nueva iluminación brinda mayor seguridad a quienes ingresan a trabajar de madrugada o regresan por la noche. Señaló que la emoción expresada por una vecina durante el acto reflejó el significado profundo que la obra tenía para la comunidad, tras ser solicitada durante más de veinte o treinta años sin respuesta.

Bernis felicitó al intendente Moreira por la gestión municipal. Señaló que desde el inicio de la administración local se han ejecutado aproximadamente 90 obras en menos de tres años, demostrando un permanente compromiso con la mejora de servicios y la atención de los problemas de la ciudad. Expresó que, aunque siempre falta por hacer, lo fundamental es la presencia estatal y el compromiso de trabajar para la gente.

El vicegobernador también transmitió el saludo y el apoyo del gobernador Carlos Sadir. Señaló que el Gobierno provincial mantiene un acompañamiento permanente a esta zona que produce y mueve una parte importante de la economía jujeña, reafirmando la importancia estratégica del sector.

Por su parte, el intendente Moreira recordó que la inauguración fue reprogramada por condiciones climáticas y remarcó que la obra se suma a más de veinte intervenciones lumínicas de gran envergadura ejecutadas desde el inicio de la gestión. Explicó que la dispersión geográfica del municipio complejiza este tipo de proyectos por la inversión que demanda el tendido eléctrico, pero que el cumplimiento del compromiso asumido con los vecinos justificaba el esfuerzo.

Moreira destacó el trabajo conjunto entre la Municipalidad de Monterrico y el Gobierno provincial. Señaló que la ejecución de programas como Monterrico Iluminada, complementados con iniciativas provinciales como Jujuy Iluminada, permite ampliar la infraestructura urbana y brindar respuestas concretas a los distintos sectores de la comunidad.

La obra ejemplifica cómo reclamos históricos del territorio, atendidos con compromiso y gestión permanente, se convierten en infraestructura que mejora la vida cotidiana y la actividad productiva. Así funciona el trabajo articulado entre niveles de gobierno y comunidades.