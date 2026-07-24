Jujuy lanzó la Experiencia Endeavor NOA 2026 y fortalece su ecosistema emprendedor

El gobernador Carlos Sadir encabezó el lanzamiento oficial de la Experiencia Endeavor NOA 2026, un espacio para el desarrollo y el universo emprendedor.

El gobernador de la provincia, Carlos Sadir, junto al ministro de Producción y Desarrollo Económico, Juan Carlos Abud, y autoridades de Endeavor Argentina, realizaron el lanzamiento oficial de Experiencia Endeavor NOA 2026, jornada que se realizará el 10 de septiembre en Ciudad Cultural y convoca a instituciones y organismos vinculados al desarrollo productivo y emprendedor.

En ese marco, el mandatario destacó la importancia de la realización de un evento que “representa una oportunidad estratégica para seguir fortaleciendo el ecosistema emprendedor de la región”, promoviendo la innovación, el intercambio de conocimientos y la generación de nuevas oportunidades para emprendedores, empresarios, estudiantes e inversores.

Sadir reafirmó la posición de la provincia de “trabajar junto al sector privado y acompañar todas las actividades orientadas a generar más producción, más trabajo y todo lo que refiere al crecimiento de la actividad económica”.

“Hay un marcado interés por parte del sector privado de participar en esta nueva edición de la Experiencia Endeavor”, por lo que “desde la provincia vamos a poner a disposición todos los dispositivos y herramientas necesarias para la realización de una jornada que auguramos va a ser muy exitosa y productiva”, expresó.

A su turno, el ministro Abud sostuvo que junto al sector privado, las instituciones afines al desarrollo productivo y el emprendedurismo “estamos consolidando el ecosistema emprendedor más importante de la región”.

“Este evento es una gran oportunidad para la apertura de un nuevo sistema de crecimiento y desarrollo para todas las áreas que impulsan la economía de la provincia”, sostuvo Abud, remarcando que “Jujuy se ubica como la tercera provincia en crecimiento a nivel nacional, y eso es producto de avanzar sobre nuestras fortalezas, capacidades, y tener la visión para cambiar paradigmas a los nuevos negocios que el mundo necesita”.

Más que un evento, Experiencia Endeavor

La propuesta incluirá las tradicionales Charlas Endeavor, con historias de emprendedores y líderes que compartirán aprendizajes, desafíos y experiencias de alto impacto; Talleres orientados a la incorporación de conocimientos prácticos; y Mentorías, instancias de intercambio con empresarios, especialistas y consultores que brindarán asesoramiento y perspectivas para impulsar proyectos en distintas etapas de desarrollo.

La edición 2026 contará con conferencias, mentorías, espacios de networking y actividades de formación a cargo de destacados referentes nacionales de los ámbitos empresarial, científico, financiero y deportivo, quienes compartirán experiencias y herramientas para impulsar el desarrollo de nuevos proyectos.

Como novedad de esta edición, se sumará el Club de Pitch, una experiencia especialmente pensada para emprendedores que quieran fortalecer sus habilidades de presentación, validar sus propuestas de valor y entrenar la comunicación de sus proyectos frente a referentes del ecosistema.