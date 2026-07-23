La empresa Union Bus dejo de prestar servicio de pasajeros hoy jueves

La empresa Unión Bus dejó de prestar servicios en el transporte urbano de San Salvador de Jujuy.

Uno de los motivos sería fue debido a que quedó fuera del proceso de licitación del sistema de colectivos.

Esta situación, sumada a un fuerte conflicto gremial y legal, derivó en el cese de sus prestaciones y en la incertidumbre sobre la absorción de sus choferes por las nuevas empresas adjudicadas.

Las líneas que están afectada por este corte de servicios es la línea 4, 33, 46 y 18, que son los que quedaron sin servicio a partir de ahora.

Según informaciones conocida, el propietario de esta empresa habría puesto en conocimiento de las autoridades municipales que se presentaría en concurso de quiebra.

Los trabajadores de la empresa fueron informados desde el mediodía de esta situación, y que se iba a continuar prestando el servicio. A esto se suma que hasta la fecha no les depositaron el sueldo del mes de junio a los trabajadores.

Estado del servicio de colectivos hoy

A pesar de la situación particular de esta empresa, el panorama general del transporte para hoy es el siguiente:

Tarifas vigentes: Hoy comenzó a regir un nuevo cuadro tarifario en la capital jujeña, elevando el boleto urbano básico a $1.420,77.

Recorridos alternativos: Las líneas que pertenecían a Unión Bus están siendo cubiertas de forma precaria o reasignadas progresivamente a las demás prestatarias del municipio para evitar dejar sin conectividad a los barrios afectados.

Las otras empresas: Las demás líneas operan con los horarios y frecuencias habituales de los días hábiles.