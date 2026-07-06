«Punto Mundial: Jujuy Alienta» invita a vivir Argentina vs. Egipto en Ciudad Cultural

Este martes 7 de julio, desde las 12 horas, comenzarán las actividades en Ciudad Cultural, con entrada libre y gratuita.

El Gobierno de Jujuy convoca a vivir una nueva jornada de «Punto Mundial: Jujuy Alienta» este martes 7 de julio en Ciudad Cultural, donde se transmitirá en carpa cerrada y pantalla gigante el partido entre la Selección Argentina y Egipto, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

La propuesta, libre y gratuita, comenzará a las 12:00 horas, una hora antes del inicio del encuentro, con una programación especial que incluirá DJ en vivo, patio de comidas, food trucks y sorteos, generando un espacio de encuentro para que familias y grupos de amigos puedan compartir la previa alentando a la Selección.

A las 13:00 horas comenzará la transmisión del partido, que podrá disfrutarse en una carpa cerrada, garantizando la comodidad del público independientemente de las condiciones climáticas.

Con esta iniciativa, el Gobierno de Jujuy continúa promoviendo espacios de encuentro para que los jujeños vivan el Mundial de manera colectiva, acompañando a la Selección Argentina en un ambiente festivo, seguro y accesible para toda la comunidad.