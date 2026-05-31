Qué es el «SuperNiño», que acabó con el 4 % de la población mundial en 1877 y amenaza con repetirse

El fenómeno climático de hace 150 años provocó más de 50 millones de muertes por hambruna.

El ‘SuperNiño’ registrado entre 1877 y 1878 desencadenó una hambruna global que acabó con la vida de más de 50 millones de personas en India, China, Brasil y otras regiones, lo que representaba entonces entre el 3 % y el 4 % de la población mundial. Investigadores han calificado ese suceso como «posiblemente el peor desastre ambiental que jamás haya sufrido la humanidad», según un informe de The Washington Post.

Las probabilidades de que ocurra un fenómeno de magnitud similar en los próximos meses han llevado a los científicos a comparar las condiciones actuales con las de entonces.

El Niño es un calentamiento de las aguas del océano Pacífico tropical centro-oriental que ocurre cada pocos años. En 1877, la sequía comenzó a extenderse por los trópicos y subtrópicos a partir de 1875, agravada por fuerzas climáticas adicionales en los océanos Índico y Atlántico.

Deepti Singh, profesora asociada de la Universidad Estatal de Washington, señala que las hambrunas no son una consecuencia inevitable de las sequías. En la década de 1870, las acciones deliberadas de los colonizadores alteraron los sistemas locales que las comunidades usaban para resistir las variaciones climáticas.

Según Singh, «podrían volver a ocurrir sequías plurianuales simultáneas similares a las de la década de 1870», pero con una diferencia clave: la atmósfera y los océanos «son sustancialmente más cálidos que en aquella época, lo que significa que los fenómenos extremos asociados podrían ser aún más extremos».

Temperaturas oceánicas que podrían romper récords

Este año, las temperaturas oceánicas en la región podrían superar el promedio y batir récords. Sin embargo, a diferencia de 1877, hoy existen sistemas de monitoreo y predicción climática desarrollados tras el super El Niño de 1982-1983.

Más de 4.000 instrumentos proporcionan datos en tiempo real desde el Pacífico, lo que permite rastrear diariamente el desarrollo de El Niño. Singh advierte que «un mayor riesgo de sequía asociado a este ‘SuperNiño’ amenazará la seguridad alimentaria, hídrica y económica en muchas regiones, lo que podría generar efectos en cascada a nivel mundial a través de los sistemas socioeconómicos interconectados».

No obstante, los expertos coinciden en que las pérdidas devastadoras de 1877 no es probable que se repitan hoy, porque los factores sociales, políticos y económicos que exacerbaron aquellos efectos ya no existen.

(RT)