Puente Lavalle: Premiaron las mejores propuestas para revalorizar uno de los íconos de la ciudad

Con la participación de 20 proyectos arquitectónicos provenientes de distintos puntos del país, culminó la primera etapa del Concurso Regional de Ideas “Puente Lavalle: 100 años como vínculo urbano”, una iniciativa impulsada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy junto al Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo de Jujuy, destinada a generar propuestas innovadoras para la revalorización de uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

En un acto realizado en el Centro Cultural Héctor Tizón, el intendente Raúl “Chuli” Jorge entregó certificados a los autores de los proyectos premiados y destacó el trabajo del jurado y de los profesionales que participaron de la convocatoria, cuyo resultado dejó tres premios y dos menciones especiales.

Durante su discurso, Jorge resaltó que la conmemoración de los 100 años del Puente Lavalle fue el motor que impulsó la realización del concurso. “Los 100 años del Puente Lavalle significaban también un motivo que nos inspiró a convocar al Colegio de Arquitectos para que se lanzaran muchas ideas muy creativas. Vamos a dejar durante un mes los trabajos expuestos en el Centro Cultural Héctor Tizón para que toda la comunidad pueda admirarlos, no solo los arquitectos, sino también quienes aman el Parque Xibi Xibi, nuestra ciudad y este puente histórico que forma parte de nuestra identidad”, expresó.

Asimismo, el jefe comunal destacó el valor urbano, turístico y social que representa el Puente Lavalle para San Salvador de Jujuy. “Estas propuestas nos dejan ideas muy creativas e importantes para evaluar y analizar la posibilidad de materializarlas en el futuro. Nos gusta avanzar dando pasos firmes, con procesos participativos que permitan abrir el juego a múltiples miradas y elegir las mejores alternativas para la ciudad”, afirmó.

En este sentido, valoró la amplia participación alcanzada por el certamen. “Veinte trabajos presentados, cinco premiados y más de 80 arquitectos involucrados en todo el proceso reflejan la importancia de esta iniciativa. Si contamos con los recursos para concretar alguna de estas propuestas avanzaremos en ese camino, y si no, quedará como un valioso aporte para las futuras gestiones”, señaló.

Por su parte, el presidente del Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo de Jujuy, Carlos Cicero, destacó la herramienta del concurso como mecanismo para promover proyectos de calidad y fortalecer la participación profesional. “Desde el Colegio siempre hemos creído que los concursos son la mejor herramienta para generar proyectos. Estamos muy contentos por la gran participación y por el compromiso demostrado por todos los profesionales. También agradecemos a la Municipalidad y al intendente por impulsar este tipo de instrumentos que contribuyen al desarrollo urbano de la ciudad”, manifestó.

La ganadora del primer premio, la arquitecta Paula Melina González Borotti, expresó su satisfacción por el reconocimiento recibido y explicó los principales lineamientos de su propuesta. “Es un gran honor, especialmente por ser del norte. Este proyecto me permitió volver a conectarme con el paisaje, la cultura y la gente. La idea fue reforzar la conectividad preservando la historia, generando nuevas áreas de uso sin perder la memoria y la identidad del lugar”, explicó.

La profesional agregó que la propuesta busca intervenir el sector mediante una estructura liviana que complemente la infraestructura existente sin competir con ella, reconociendo el valor patrimonial que representa el Puente Lavalle al cumplirse un siglo de su construcción.

El Concurso Regional de Ideas “Puente Lavalle: 100 años como vínculo urbano” estuvo dirigido a arquitectas y arquitectos de la región NOA y tuvo como objetivo promover nuevas miradas sobre este espacio histórico inaugurado en 1925, cuya presencia resultó determinante para el crecimiento y la integración urbana de la ciudad.

Las propuestas debían contemplar la revalorización integral del puente y su entorno, considerando aspectos vinculados al sistema urbano, el espacio público, la movilidad, el paisaje y las dinámicas sociales que se desarrollan en este sector estratégico de San Salvador de Jujuy.

Ganadores del Concurso Regional de Ideas

Primer Premio

Arq. Paula Melina González Borotti

Colaborador: Octavio Luqui

Segundo Premio

Arq. Martín Germán Bormann

Colaboradores: Abril Tapia, Agustín Yebra y Lautaro Manuel Arroyo Mansilla

Tercer Premio

Arq. Jorge Eduardo Luis

Colaboradores: Isaías Paulino Acevedo y Agustina Alejandra Wierna

Menciones Especiales