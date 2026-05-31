Kiev vuelve a atacar la mayor central nuclear de Europa

El nuevo ataque estuvo dirigido contra el taller de transporte de la central. Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron este domingo la central nuclear de Zaporozhie, la mayor de Europa, comunicó la planta esta misma jornada.

Según detallaron, el ataque estuvo dirigido contra el taller de transporte de la central, que, en los últimos meses, se ha convertido en uno de los objetivos más atacados por las fuerzas ucranianas.

Asimismo, aseguraron que los ataques afectan regularmente tanto al edificio del taller de transporte como al transporte de servicio allí presente. Además, afirman que se han registrado en varias ocasiones ataques a autobuses que transportan a sus trabajadores por la ciudad.

Como resultado del ataque de hoy, fueron destruidos 6 autobuses y 2 vehículos modelo Gazelle. No se registraron víctimas entre el personal.

«Estas acciones crean riesgos adicionales para garantizar el funcionamiento estable de la central nuclear, impiden la actividad normal de la empresa y representan una amenaza para la seguridad de los empleados. A pesar de los continuos ataques, la central nuclear de Zaporozhie funciona de manera normal. La seguridad de la operación de la central está completamente garantizada, y todos los parámetros tecnológicos están bajo control constante del personal», manifestaron.

El sábado se registró el impacto de un dron de combate ucraniano contra el edificio del bloque de máquinas de la unidad de potencia número 6 de la planta.

El ataque provocó una detonación, sin embargo, la explosión no dañó el equipo principal, aunque sí abrió un agujero en la pared de la sala de turbinas. El aparato estaba controlado por fibra óptica, lo que descarta por completo la posibilidad de un impacto accidental.

(RT)