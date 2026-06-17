«Punto Mundial: Jujuy Alienta» vivió una exitosa primera jornada en Ciudad Cultural

La propuesta reunió a familias y aficionados para vivir el primer partido de la Selección Argentina en pantalla gigante y disfrutar de actividades recreativas y gastronomía en Ciudad Cultural.

Con una importante convocatoria de familias y aficionados al fútbol, Ciudad Cultural fue escenario de la primera jornada de «Punto Mundial: Jujuy Alienta», la propuesta del Gobierno de Jujuy para seguir en pantalla gigante los encuentros de la Copa Mundial 2026.

La iniciativa reunió a cientos de jujeños que compartieron la pasión por el fútbol en un espacio pensado para disfrutar de los principales partidos con entrada libre y gratuita. Además de la transmisión de los encuentros, el público pudo recorrer la variada oferta gastronómica de los foodtrucks, participar de propuestas recreativas y musicales.

En ese marco, el director del Ente Autárquico Permanente y administrador de Ciudad Cultural, Darío D’Antuene, destacó la gran respuesta del público y señaló que «este es un espacio pensado para que toda la familia pueda vivir el Mundial en comunidad, disfrutando de cada partido en un lugar cómodo, seguro y con múltiples propuestas para todas las edades».

Asimismo, recordó que Punto Mundial Jujuy Alienta continuará durante todo el desarrollo del Mundial 2026, con la transmisión de los partidos de la Selección Argentina y de los principales encuentros del certamen, invitando a los jujeños y visitantes a seguir compartiendo esta experiencia en Ciudad Cultural.

Cronograma de transmisiones

Sábado 20 de junio

Países Bajos vs. Suecia (14:00)

Alemania vs. Costa de Marfil (17:00)

Domingo 21 de junio

España vs. Arabia Saudita (13:00)

Bélgica vs. Irán (16:00)

Lunes 22 de junio

Argentina vs. Austria (14:00)

Francia vs. Irak (18:00)

Sábado 27 de junio

Croacia vs. Ghana (18:00)

Panamá vs. Inglaterra (18:00)

Colombia vs. Portugal (20:30)

Jordania vs. Argentina (23:00)

A partir del 28 de junio, las transmisiones continuarán con los encuentros correspondientes a los octavos de final, para luego dar paso a los cuartos de final, semifinales, el partido por el tercer puesto y la gran final, prevista para el 19 de julio.