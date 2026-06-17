Transporte docente: Articulación y planificación para fortalecer el servicio educativo

Se concretó una reunión entre autoridades educativas, equipos técnicos y representantes regionales vinculados a la gestión del transporte escolar.

Con el objetivo de optimizar y fortalecer el sistema de transporte docente en toda la provincia, se llevó a cabo una importante reunión de trabajo entre autoridades educativas, equipos técnicos y representantes regionales vinculados a la gestión del transporte escolar.

El encuentro fue encabezado por el coordinador general de Regiones Educativas, Iván Anastasia; el director de Transporte Educativo, Matías González; y Claudia Guevara, representante de la Unidad de Transporte Educativo (UTE), junto a jefes administrativos regionales y personal de las distintas regiones educativas.

Durante la jornada se abordaron temas estratégicos relacionados con la organización y optimización del servicio, buscando garantizar una prestación más eficiente y acorde a las necesidades de las comunidades educativas.

Fortalecer el servicio de transporte docente

Entre los principales puntos tratados se destacaron la implementación de la circular referida al doble abono docente, el análisis del proyecto de resolución sobre transporte, los criterios de funcionamiento del servicio durante los feriados y la planificación de horarios para viajes especiales.

Las autoridades coincidieron en la importancia de sostener espacios de diálogo y coordinación permanente entre las regiones educativas y los organismos responsables del transporte, promoviendo una gestión articulada que permita brindar respuestas oportunas a las demandas de docentes y establecimientos educativos de toda la provincia.

Este tipo de encuentros refuerza el compromiso del Ministerio de Educación con la mejora continua de los servicios que acompañan la trayectoria educativa, favoreciendo condiciones que contribuyan al desarrollo de las actividades escolares en todo el territorio jujeño.