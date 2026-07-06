España venció a Portugal de manera agónica y se metió en los cuartos de final

El conjunto de Luis de la Fuente le ganó a su par por 1-0 con gol de Mikel Merino a los 90 minutos.

España venció a Portugal de manera agónica y avanzó de ronda en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 jugada en Estados Unidos, México y Canadá.

El conjunto de Luis de la Fuente le ganó a su rival por 1-0 con gol de Mikel Merino a los 90 minutos del partido y se metió en cuartos de final.

El equipo español espera ahora por el vencedor entre Estados Unidos y Bélgica que jugarán desde las 21.

El encuentro comenzó muy entretenido, en lo que fue un primer tiempo con situaciones muy claras para ambas selecciones, aunque España fue la que más cerca estuvo. Primero con un mano a mano inmejorable que el delantero Mikel Oyarzábal tiró afuera y luego con una doble atajada del arquero portugués, primero a Lamine Yamal y después a Alex Baena.

Unos minutos más tarde, Portugal respondió cuando Bruno Fernandes recuperó en mitad de cancha y habilitó a Cristiano Ronaldo que pateó un remate que terminó en las manos de Unai Simón.

Diogo Costa le tapó un remate complicadísimo a Lamine Yamal y otro a Alex Baena en el rebote a los 16 minutos del primer tiempo. El arquero portugués volvió a aparecer al interceptar un centro muy picante y en el rebote Olmo tiró afuera un cabezazo clarísimo.

Nuno Mendes le pegó desde el borde del área y estrelló la pelota contra el travesaño del arco defendido por Unai Simón a los 41 minutos del primer tiempo.

Ya en el segundo tiempo, ambas selecciones comenzaron a tomar recaudos ya que se sentía en el ambiente que era un partido de gol gana.

El gol español llegó a los 90 minutos del partido cuando Mikel Merino jugó rápido un tiro libre y fue a buscar. Ferran Torres filtró de gran manera y el del Arsenal anotó.

En la última jugada del partido, Bernardo Silva cabeceó en el área y la pelota pasó a centímetros del arco defendido por Unai Simón.

De esta manera, España consiguió la clasificación a los cuartos de final de un Mundial por primera vez en 16 años. La última vez que lo había logrado fue en Sudáfrica 2010, cuando se quedó con su primer y único título hasta ahora en una Copa del Mundo.

Este partido también contó con una gran cuota de nostalgia debido a que fue el último de Cristiano Ronaldo en un Mundial.

(Cadena3)