Proyecto Matteo: Jujuy formalizará su implementación en más establecimientos educativos

Este miércoles, el Gobierno de Jujuy reunirá a creadores y referentes del Proyecto Matteo para su despliegue en la provincia con estudiantes y actores locales.

La Dirección Provincial de Recursos Hídricos, desde el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda, y junto al Ministerio de Educación, propicia la jornada del próximo miércoles 15 en la que se formalizará y ampliará la implementación del Proyecto Matteo (Monitoreo Automático del Tiempo en la Tropósfera en Escuelas y Organismos) en Jujuy.

La iniciativa permitirá sumar a la red de estaciones pluviométricas y meteorológicas mediante la participación activa de instituciones educativas, al tiempo que fortalecerá la actualización de datos hidrometeorológicos provinciales desde el área de Recursos Hídricos. Actualmente, en Jujuy participan 25 establecimientos educativos y se prevé la incorporación de 10 más.

La información generada por el proyecto Matteo será clave para que la provincia disponga de datos pluviométricos e hidrometeorológicos actualizados, fundamentales para la planificación y ejecución de obras hídricas. Contar con una red ampliada posicionará a Jujuy, a la vez, como una provincia privilegiada en materia de información climática, contribuyendo a jerarquizar el trabajo técnico de la DPRH con datos concretos y en tiempo real.

Proyecto Matteo: recuperando la observación para el conocimiento desde la infancia

El Proyecto Matteo surgió en el Instituto Dante Alighieri, en homenaje al estudiante Matteo Ravagli Cáceres. La propuesta incentiva a estudiantes a realizar mediciones meteorológicas mediante estaciones automáticas y pluviómetros, capaces de registrar variables como precipitaciones, humedad, temperatura, presión atmosférica y velocidad del viento.

Además de su valor técnico, la iniciativa promueve la incorporación de conocimientos científicos desde edades tempranas, fortaleciendo la conciencia ambiental y el desarrollo de habilidades en áreas como las ciencias sociales, naturales y matemáticas.

En Jujuy, experiencias con el nivel inicial y primario ya suman a la información pública sobre el tiempo, y la presentación formal del Proyecto Matteo logrará más adhesión en una tarea que, a la vez, recupera para las infancias el hábito de observar alrededor, el ambiente, los fenómenos meteorológicos y comportamientos de la naturaleza que, desde siempre, han guiado a la humanidad en el desarrollo de los diferentes modos de vida.

Formalización del Proyecto Matteo en Jujuy

El miércoles 15, será la ocasión de la formalización del Proyecto Matteo en Jujuy, para lo que llega una Comitiva de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), institución donde se aloja el proyecto inicial. Llegarán Magalí Evelin Carro Pérez, decana de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN), y un equipo entre los que se cuentan los creadores, profesionales técnicos y comunicadores del Proyecto: Carlos Marcelo García, José Manuel Lozada, Clara Pezzuti, José Raúl Vega y Julieta Allende.

El Acto protocolar del Proyecto MATTEO en Jujuy será en el Ministerio de Educación, de 10 a 12, y durante la tarde de ese miércoles y al día siguiente, continuarán actividades. Habrá reuniones para diálogo con docentes y alumnos del Instituto Santa Teresita, videoconferencia con escuela de la provincia de Misiones, similar experiencia en el Instituto Nuevo Horizonte de Alto Comedero; encuentros con los Colegios de Ingenieros y de Técnicos de Jujuy; encuentros en Volcán, también con estudiantes, docentes y autoridades, en Purmamarca, en Huacalera, en TIlcara y en Maimará.