Atlético San Pedro y Defensores de Yuto ganaron la Copa de Campeones

Finalizó la segunda edición de la copa “Carnaval de Goles–Gobierno de Jujuy”, organizada por la Secretaría de Deportes con el impulso del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo.

Exitoso cierre de la Copa de Campeones “Carnaval de Goles-Gobierno de Jujuy”. En el estadio “La Tablada”, en la categoría sub 16 Defensores de Yuto se impuso por 6 a 1 ante Defensores de Belgrano, mientras que en sub 14 Atlético San Pedro hizo lo propio frente a Talleres de Perico, ganando 4 a 2 por penales tras igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentario.

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, expresó tras la premiación que “cubrimos las expectativas generadas, seguimos creciendo con el deporte en toda la provincia”, y agregó que “fue una copa muy federal, ya que a las finales las disputaron equipos de Tilcara, San Pedro, Yuto y los Valles”.

Asimismo, recalcó el constante acompañamiento del gobernador Carlos Sadir para “continuar desarrollando el deporte en todas las edades, ya que aquí participaron jugadores sub 14 y sub 16”.

A su turno, el secretario de Deportes, Luis Calvetti, destacó que “fue un torneo muy lindo; es el segundo año consecutivo y esperamos que esta copa tenga muchas más ediciones, porque conocemos los beneficios que genera en nuestras divisiones inferiores”.

También reconoció el constante apoyo de Carlos Sadir, “quien nos impulsa a redoblar esfuerzos, llegar a cada rincón de la provincia y llevar esta herramienta fundamental para nuestra sociedad que es el deporte”.

Por último, agradeció “a Julio Bravo, presidente de la Federación Jujeña de Fútbol, por la predisposición y apertura para trabajar en conjunto, y a las autoridades de la Liga Jujeña que nos facilitaron las instalaciones del estadio La Tablada”, finalizó.

Resultados de la Copa de Campeones “Carnaval de Goles-Gobierno de Jujuy”

En la primera final, categoría sub 16, Defensores de Yuto, representante de la Liga Regional, se impuso ante Defensores de Belgrano, de la Liga Quebradeña, por 6 a 1.

Los goles para la “naranja mecánica” fueron anotados por Ignacio Palacio, M. Villafañe, Agüero, Rosa en dos oportunidades y Valentino Palacios, mientras que Paco, de penal, descontó para el “defe”.

En sub 14, Atlético San Pedro se consagró campeón al vencer por penales a Atlético Talleres de Perico por 4 a 2, luego de empatar 0 a 0 en el tiempo reglamentario.

Para el “millonario” convirtieron desde los doce pasos Soria, Jurado, Ahmid y L. Cuellar, mientras que Caucota y Olarte anotaron para Talleres.

Durante la entrega de premios también participaron Mario Lobo, diputado provincial; Leandro Calvetti, director de Deporte Infantojuvenil; Julio Bravo, presidente de la Federación Jujeña de Fútbol; Adrián Montalvo, coordinador de Deportes de la Municipalidad capitalina; y Elías Sanabria y Gonzalo Duarte, secretario de Hacienda y director de Deportes de la Municipalidad de Yuto, respectivamente.