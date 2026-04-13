Detuvieron a la madre y al padrastro del niño asesinado en Comodoro Rivadavia

Se trata de Mariela Beatriz Altamirano y Maicol González. Están acusado de “homicidio agravado” por la muerte de Ángel Nicolás López, de cuatro años.

Mariela Beatriz Altamirano, la madre biológica del niño de 4 años asesinado en Comodoro Rivadavia, Ángel Nicolás López, fue arrestada este domingo por la noche.

La medida se tomó horas después de que se solicitara la detención inmediata de ambos, incluyéndose su pareja, Maicol González, por estar implicados en un caso de «homicidio agravado».

La noticia ha conmocionado a la comunidad local, que espera más detalles sobre el caso y las circunstancias que llevaron a esta tragedia. El crimen de Ángel ha levantado un gran revuelo en la región, generando un llamado a la justicia y la protección de los menores en situaciones vulnerables.

Las autoridades continuarán investigando este lamentable suceso, mientras que el caso se encuentra en desarrollo. Las familias y amigos del pequeño Ángel expresan su dolor y reclaman respuestas ante lo ocurrido.

(Cadena3)