Protestas masivas de judíos ultraortodoxos en Israel contra el reclutamiento militar

Decenas de miles de judíos ultraortodoxos se movilizaron en Israel para oponerse al reclutamiento militar, bloqueando carreteras y generando disturbios. La tensión política aumenta ante la posibilidad de cambios en las exenciones actuales.

El lunes, decenas de miles de judíos ultraortodoxos se manifestaron en diversas ciudades de Israel, llevando a cabo bloqueos de carreteras y trenes, así como incendiando vehículos en señal de protesta contra el reclutamiento militar obligatorio. Esta movilización masiva ha creado un ambiente de tensión en el país.

La policía israelí reportó que los manifestantes interrumpieron importantes vías de tránsito y agredieron a un soldado que se encontraba cerca de uno de los puntos de protesta. Las autoridades tuvieron que recurrir al uso de cañones de agua y caballos para intentar dispersar a las multitudes.

Las manifestaciones causaron un gran caos en el centro de Israel, con autopistas cerradas y el servicio de transporte público detenido en ciudades como Jerusalén y el área metropolitana de Tel Aviv.

El servicio militar es obligatorio para la mayoría de los hombres y mujeres judíos en Israel. Sin embargo, los partidos ultraortodoxos, que tienen un considerable poder político, han logrado obtener exenciones que permiten a sus seguidores evitar el servicio militar a cambio de estudiar en seminarios religiosos. No obstante, estas exenciones se encuentran ahora bajo amenaza.

La población israelí en general ha comenzado a mostrar su descontento hacia este sistema, que ha estado en vigor durante décadas. Muchos consideran que la exención del servicio militar para los hombres ultraortodoxos es insostenible, especialmente en un momento en que las fuerzas armadas están enfrentando una grave escasez de personal y muchos reservistas han cumplido repetidos períodos de servicio.

La situación ha generado divisiones dentro de la coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu, lo que podría llevar a elecciones anticipadas este otoño, tras la retirada del apoyo de los partidos ultraortodoxos.

Cada año, aproximadamente 13.000 hombres ultraortodoxos cumplen 18 años, pero menos del 10% se alista, según un informe de un comité parlamentario.

Ante la escasez de soldados, el ejército está considerando extender el período de servicio militar obligatorio, que actualmente es de casi tres años para los hombres y de dos años para las mujeres. «Este público está decidido; lo ven como una guerra por sus vidas», expresó Israel Tropper, un manifestante en Jerusalén. «Desde su perspectiva, entrar en el ejército israelí significa renunciar a la religión… no queremos renunciar a nuestra religión, así que, desde nuestra perspectiva, es una guerra por nuestras vidas».

Algunos de los manifestantes portaban carteles que criticaban a Israel, afirmando: «Preferimos morir como judíos antes que vivir como sionistas» y «Nos negamos a servir a un ejército en nombre de la religión sionista».

Los ultraortodoxos representan aproximadamente el 13% de la población israelí y son el grupo de más rápido crecimiento. Tradicionalmente, han recibido exenciones si se dedican a estudiar a tiempo completo en seminarios religiosos, un sistema que data de la fundación del Estado israelí en 1948.

Las exenciones y los estipendios gubernamentales que muchos estudiantes de seminario reciben hasta los 26 años han generado un creciente descontento entre la población israelí. En la actualidad, Israel mantiene una presencia militar en Gaza, Líbano y Siria, además de enfrentarse a Irán, lo que ha llevado a su ejército a una situación crítica.

El Tribunal Supremo de Israel declaró en 2017 que estas exenciones eran ilegales, pero las prórrogas y tácticas dilatorias del gobierno han permitido que se mantengan.

Dentro de la mayoría judía en Israel, el servicio militar es visto como un rito de paso. Muchos ultraortodoxos temen que el servicio militar exponga a los jóvenes a influencias seculares.

(Cadena3)