Ataques de EEUU a lanchas del narcotráfico en Latinoamérica: Más de 200 muertos

Desde septiembre, los ataques militares de EEUU a embarcaciones vinculadas al narcotráfico han dejado más de 200 muertos. La estrategia ha sido criticada por su legalidad y efectividad en la lucha contra las drogas.

Los ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones presuntamente dedicadas al contrabando de drogas en aguas de América Latina han resultado en más de 200 muertes desde septiembre, cuando la administración del presidente Donald Trump lanzó una operación que argumenta es crucial para detener el tráfico de narcóticos.

A medida que los ataques se intensifican, el gobierno ha presentado escasas evidencias que respalden sus afirmaciones de haber neutralizado a «narcoterroristas», ante lo cual Trump sostiene que el país está en un «conflicto armado».

Los opositores a la campaña militar han cuestionado su legalidad y efectividad, dado que el fentanilo, responsable de miles de sobredosis mortales, generalmente ingresa a Estados Unidos por tierra desde México. Se ha comprobado que las lanchas rápidas que navegan por el Caribe y el Pacífico transportan principalmente cocaína, no fentanilo.

Esto es lo que hay que saber sobre los ataques.

¿Por qué el ejército empezó a atacar lanchas rápidas?

Trump afirma que la estrategia de interceptar embarcaciones en altamar utilizada por Estados Unidos durante décadas no ha dado resultados. Sin embargo, la Guardia Costera de EEUU estableció un récord el año pasado, incautando 225 toneladas de cocaína durante el mandato de Joe Biden.

Los ataques comenzaron en septiembre frente a la costa caribeña de Venezuela y se extendieron al Pacífico en octubre, mes que se convirtió en el más mortífero con 45 personas abatidas. La mayoría de los ataques han tenido lugar en el Pacífico.

Funcionarios de la administración, incluyendo a Trump, sostienen que estas embarcaciones son operadas por narcoterroristas y miembros de cárteles.

La Asociación de Prensa visitó una región de Venezuela desde donde han partido algunas de estas embarcaciones e identificó a cuatro hombres abatidos en los ataques. Residentes y familiares indicaron que la mayoría de estos hombres eran trabajadores o pescadores que ganaban 500 dólares por viaje.

Los ataques se han desarrollado en medio de la mayor concentración de fuerzas militares de EEUU en América Latina en varias generaciones, como parte de una campaña que culminó con la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

En estos ocho meses de operaciones, más de 60 embarcaciones han sido atacadas.

¿Son efectivos los ataques?

Trump sostiene que los ataques han destruido embarcaciones que transportaban fentanilo y que cada lancha hundida ha salvado la vida de 25.000 estadounidenses. Sin embargo, expertos y exfuncionarios federales dedicados a la lucha antidrogas argumentan que estas afirmaciones son exageradas o infundadas.

En la última década, funcionarios han alertado sobre el incremento de sobredosis letales, especialmente de opioides sintéticos. Las muertes por sobredosis de opioides alcanzaron las 80.000 al año en el periodo 2021-2023, pero bajaron a cerca de 55.000 en 2024, en parte gracias a los esfuerzos del gobierno de Biden para aumentar la disponibilidad de medicamentos preventivos. En 2025, las muertes se estiman en 44.000.

Por otro lado, las muertes por sobredosis de cocaína, que se produce principalmente en Colombia y Perú, son menos comunes que las del fentanilo. En 2024, aproximadamente 22.000 personas murieron por sobredosis de cocaína en EEUU, cifra que se redujo a 19.000 en 2025.

La cocaína que llega a EEUU proviene de Sudamérica, mientras que el fentanilo suele entrar por tierra desde México, donde se produce con químicos de China e India.

¿Los ataques son legales?

La operación ha enfrentado severas críticas, especialmente tras el bombardeo de seguimiento que abatió a sobrevivientes del primer ataque. Mientras que algunos funcionarios y legisladores republicanos sostienen que estas acciones son legales y necesarias, demócratas y expertos legales las catalogan como asesinatos o incluso crímenes de guerra.

Amanda Klasing, directora de relaciones gubernamentales de Amnesty International USA, declaró que se están «normalizando las ejecuciones extrajudiciales» con el aumento de muertes. «Estas muertes no solo son ilegales, son inmorales», agregó.

Familiares de dos ciudadanos de Trinidad abatidos en uno de los ataques de octubre interpusieron una demanda contra el gobierno federal, argumentando que el ataque fue un crimen de guerra y parte de una «campaña militar sin precedentes y manifiestamente ilegal». La demanda subraya que los ataques se han realizado sin la autorización del Congreso y en un contexto sin un conflicto militar que justifique la operación bajo las leyes de guerra.

«Estos asesinatos premeditados carecen de justificación legal. Por lo tanto, fueron simplemente asesinatos, ordenados por altos funcionarios del gobierno y ejecutados por oficiales militares», sostiene la demanda.

(Cadena3)