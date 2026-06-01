Netanyahu advierte sobre ataques a Beirut si Hezbolá persiste en bombardeos

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que Israel tomará medidas contra objetivos en Beirut si Hezbolá no detiene sus ataques, tras una conversación con el presidente Trump.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el lunes que Israel llevará a cabo sus planes iniciales de atacar Beirut si Hezbolá no detiene sus bombardeos contra el norte de Israel, después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera esta misma tarde que las Fuerzas de Defensa de Israel no entrarían en la capital libanesa y que Israel y Hezbolá se abstendrían de atacarse mutuamente.

Esta noche hablé con el presidente Trump y le dije que si Hezbolá no deja de atacar nuestras ciudades y civiles, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut, afirmó Netanyahu en un comunicado en hebreo, citado por Times of Israel y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Al mismo tiempo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continuarán operando en el sur del Líbano según lo previsto, afirmó Netanyahu.

Los términos del aparente alto el fuego anunciado por Trump siguen sin estar claros, en medio de indicaciones contradictorias procedentes de Washington, Jerusalén, Hezbolá y Beirut.

(Cadena3)