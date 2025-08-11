PROMACE: La localidad de San Juan de Dios tendrá un nuevo edificio para sus escuelas

Educación presentó oficialmente el proyecto para la construcción del edificio que albergará al Colegio Secundario N° 40 y a la Escuela Primaria N° 288 “Dr. Jorge Cornejo Arias”.

El Ministerio de Educación de Jujuy presentó en la localidad de San Juan de Dios, Departamento San Pedro, la obra que se enmarca en el Programa de Mejora del Acceso y la Calidad Educativa (PROMACE) con financiamiento de CAF y que responde a una demanda de la comunidad y busca garantizar condiciones dignas e igualitarias para el aprendizaje.

El nuevo establecimiento conservará la mayor parte de la arboleda existente, integrándose al entorno natural y sumando tecnologías modernas, energías renovables y espacios pensados para el bienestar de estudiantes y docentes.

El encuentro informativo tuvo lugar en la Escuela N° 288 “Dr. Jorge Cornejo Arias” y reunió a vecinos, referentes locales y autoridades municipales.

En la jornada, la directora del Colegio Secundario N° 40, Elva Yolanda Mamani, afirmó que “agradecemos el acompañamiento y el apoyo de todos quienes colaboraron en las gestiones. Ver este proyecto a punto de concretarse es una gran alegría. Los chicos están muy contentos y esto viene a brindar soluciones concretas para su bienestar”.

Por su parte, Sandra Fabiana Aramayo docente del Colegio Secundario N° 40 y reconocida como una de las 24 educadoras más inspiradoras del país— expresó con emoción que “estoy desde que se inició este colegio rural y ver que este sueño avanza me llena de alegría. Otra alegría más para todos nosotros, y especialmente para los chicos, cuya felicidad hoy se ve reflejada en sus rostros. Agradezco al Ministerio y al Gobierno, porque esto cubre una gran necesidad para la comunidad.”

En representación del Ministerio de Educación estuvieron presentes Carolina Lui Saravia (directora de Nivel Inicial), Griselda Arancibia (directora de Nivel Primario), Eugenia Martínez Alvarado (secretaria de Crédito Educativo), Mariana Brandán (directora general de Obras CAF), Bruno Cabrera (responsable del Departamento de Educación No Formal) y Ricardo Acosta (supervisor de Nivel Secundario), junto a la directora de la Escuela Primaria N° 288, Adriana Soto.

Por el Municipio de San Pedro de Jujuy asistió el subsecretario de Producción, Gabriel García, acompañado por otros funcionarios.

El anuncio dejó en claro que la nueva escuela será mucho más que un edificio: será un espacio que respete la naturaleza, promueva la innovación y fortalezca las oportunidades educativas en el corazón de la comunidad rural.