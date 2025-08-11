El futbol y la pelota no para en Jujuy

Amigos lectores, qué fin de semana hemos tenido en cuanto al fútbol de Primera y Segunda División y, sobre todo, en el plano internacional. Hoy, 11 de agosto de 2025, puedo contarles que en el ámbito local ya disponen de varias notas sobre los partidos que fuimos a cubrir.

Entre ellos, la victoria inesperada de La Viña ante Belgrano. Belgrano, que según dicen, se está reforzando bien para la temporada. Por otro lado, quiero destacar el segundo triunfo heroico del equipo de Cuyaya, que volvió a golear a un débil Universitario por 5 a 0.

Se repite la historia de la primera fecha: diez goles en total, en distintos horarios, y un recambio que parece estar dando resultado para el equipo del profesor Abel Torrico. Enhorabuena. Triunfos contundentes en el fútbol jujeño

El 6 a 0 de Palermo ante El Cruce, y especialmente el imponente 4 a 0 de Malvinas FC frente a Luján, resultado que anticipa la intensidad que se vivirá el próximo viernes en la final del torneo regional.

En la Copa Jujuy, Monterrico Sur se clasificó a la final tras vencer 3 a 1 a Central Norte de Ledesma en el estadio Antonio Berruezo.

Por su parte, Zapla sufrió pero consiguió un triunfo valioso ante San Francisco. Ahora deberá enfrentar a Universitario en la Liga y a Atlético San Pedro en la Copa Jujuy.

Talleres de Perico venció por la mínima a General Lavalle en el estadio Plinio Zabala.