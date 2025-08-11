Las 24 Horas de Jujuy – El futbol y la pelota no para en Jujuy

Diario digital!

URGENTE

El futbol y la pelota no para en Jujuy

11 / agosto / 2025 Deportes

Amigos lectores, qué fin de semana hemos tenido en cuanto al fútbol de Primera y Segunda División y, sobre todo, en el plano internacional. Hoy, 11 de agosto de 2025, puedo contarles que en el ámbito local ya disponen de varias notas sobre los partidos que fuimos a cubrir.

Entre ellos, la victoria inesperada de La Viña ante Belgrano. Belgrano, que según dicen, se está reforzando bien para la temporada. Por otro lado, quiero destacar el segundo triunfo heroico del equipo de Cuyaya, que volvió a golear a un débil Universitario por 5 a 0.

Se repite la historia de la primera fecha: diez goles en total, en distintos horarios, y un recambio que parece estar dando resultado para el equipo del profesor Abel Torrico. Enhorabuena. Triunfos contundentes en el fútbol jujeño

El 6 a 0 de Palermo ante El Cruce, y especialmente el imponente 4 a 0 de Malvinas FC frente a Luján, resultado que anticipa la intensidad que se vivirá el próximo viernes en la final del torneo regional.

En la Copa Jujuy, Monterrico Sur se clasificó a la final tras vencer 3 a 1 a Central Norte de Ledesma en el estadio Antonio Berruezo.

Por su parte, Zapla sufrió pero consiguió un triunfo valioso ante San Francisco. Ahora deberá enfrentar a Universitario en la Liga y a Atlético San Pedro en la Copa Jujuy.

Talleres de Perico venció por la mínima a General Lavalle en el estadio Plinio Zabala.

Comentários no Facebook

Radio en vivo

.

ESPACIO PUBLICITARIO

ESPACIO PUBLICITARIO

ESPACIO PUBLICITARIO

Dejanos tu mensaje

Farmacias de turno

Buscanos en facebook

Espacio Publicitario

Espacio Publicitario

Gremios

Reunión entre Bernis y la CGT Jujuy busca canalizar reclamos sectoriales

Reunión entre Bernis y la CGT Jujuy busca canalizar reclamos...

Ago 08, 2025 0

En el despacho de Presidencia de la Legislatura, el vicegobernador Alberto Bernis recibió a referentes gremiales de la CGT filial Jujuy, con quienes abordó reclamos de distintos sectores de...
Leer más
SEOM San Pedro: “Están pisoteando los derechos de los trabajadores, y juegan con la necesidad del empleado estatal”

SEOM San Pedro: “Están pisoteando los...

Ago 08, 2025 0

Docentes jujeños exigen mejora salarial y rechazan políticas del Gobierno

Docentes jujeños exigen mejora salarial y...

Ago 07, 2025 0

Salud

Jujuy se suma a la campaña de detección gratuita de enfermedad psoriásica

Jujuy se suma a la campaña de detección gratuita de enfermedad...

Ago 11, 2025 0

Hay turnos disponibles en Jujuy y es importante darle visibilidad a todas las personas que puedan presentar síntomas, con lo difícil que es hoy conseguir un turno médico, a través de esta...
Leer más
El ISJ inicio con el 2° ciclo del “Taller de Cocina Saludable”

El ISJ inicio con el 2° ciclo del “Taller de...

Ago 11, 2025 0

El vicegobernador recibió a miembros del Programa Sonqo Calchaquí

El vicegobernador recibió a miembros del...

Ago 08, 2025 0

Espacio Publicitario

Espacio publicitario