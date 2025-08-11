Más de 100 artistas compitieron en los “Pre-Hornitos”

Esta instancia selecciona a los artistas que integrarán la grilla del tradicional Festival de Los Hornitos.

Este domingo, en la Casa de la Historia y la Cultura “Jorge Cafrune”, se llevó a cabo la segunda edición del certamen Pre-Hornitos, organizado por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo.

La jornada, extensa y cargada de talento, reunió a más de 100 participantes que se presentaron ante un jurado de lujo integrado por el maestro Daniel Vedia, Luna Ricotti y el profesor Marcos Rodríguez. Ellos tuvieron la compleja tarea de definir a los ganadores y menciones especiales que actuarán en el Festival, a realizarse los días 22, 23 y 24 de agosto en su sede habitual: el Centro Cultural Manuel Belgrano (Vieja Estación).

El secretario de Cultura y Turismo, Luciano Córdoba, destacó el valor de esta instancia, “Pre-Hornitos es un espacio que permite a muchos artistas, no solo de la ciudad sino de toda la provincia, subirse al escenario del Festival. Es como un trampolín para quienes salen de la Escuela de Música, cantautores aficionados y todos aquellos que aman nuestro folklore”.

Córdoba recordó casos de éxito de la edición anterior, como Kimsa Juy, ganador del Pre-Cosquín, y José Rojas, quien se presentó en el Palacio Libertad (ex CCK) de Buenos Aires. “Estos espacios son una vidriera y una sana competencia que permite a los jóvenes talentos mostrar su arte con pasión”, remarcó.

Por su parte, el director general de Cultura, Joaquín López, subrayó que Los Hornitos “se ha consolidado como uno de los festivales más importantes de nuestra ciudad” y valoró el aprendizaje que deja participar, incluso sin ser seleccionado, “lo mejor que les puede pasar es perder, porque así se aprende, se crece y se fortalece lo que uno ama”.

En representación del jurado, Marcos Rodríguez destacó la calidad de las presentaciones y el trabajo conjunto para consensuar las decisiones, “fue una tarea intensa pero gratificante; nos vamos conformes con el resultado”.

El gran ganador de la jornada, Rodrigo Costas, celebró su triunfo tras varias experiencias previas sin obtener el primer puesto, “a veces perder es mejor porque te ayuda a crecer. Hoy me tocó ganar y quiero disfrutar este momento. Si esto abre más puertas, bienvenido sea”.

Ganadores y menciones especiales del Pre-Hornitos 2025

Solista Vocal:

Ganador: Rodrigo Costas

Mención especial: Federico Ernesto Singh

Solista Instrumental:

Ganador: Santino Vargas

Mención especial: Sol Andino

Conjunto Vocal:

Ganador: La Huella Folk

Mención especial: Los Waynas Jujeños.

Conjunto Instrumental:

Ganador: Los Hermanos Quiquiza

Mención especial: Terruño