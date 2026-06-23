Profundo pesar en San Pedro y en la provincia por el fallecimiento del periodista Rolando Clavijo

La comunidad de San Pedro de Jujuy amaneció este martes con una triste noticia que causó un profundo dolor.

Se trata del fallecimiento del reconocido periodista Rolando Clavijo, quien durante muchos años se desempeñó como corresponsal del diario jujeño Pregón.

Señalaron que su partida enluta al periodismo jujeño y deja un enorme vacío entre colegas, amigos y vecinos que tuvieron el privilegio de conocerlo y compartir con él incontables jornadas de trabajo, siempre marcadas por su profesionalismo, compromiso y calidez humana.

Recordaron que Rolando Clavijo dedicó gran parte de su vida a informar con responsabilidad y pasión, convirtiéndose en una voz respetada y querida por toda la comunidad. Destacando que su legado permanecerá en cada historia que contó y en el recuerdo de quienes compartieron con él momentos de esfuerzo, alegrías y vocación por el periodismo.

Desde el diario las 24 Horas de Jujuy expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, seres queridos y compañeros de trabajo, acompañándolos en este difícil momento. Que descanse en paz.