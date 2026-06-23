Operativos antinarcóticos: Más de 20 personas demoradas en sólo una semana en Jujuy

En un trabajo articulado, se desplegó una intensa labor con más de 20 operativos en distintos puntos de Jujuy.

La Dirección General de Narcotráfico, junto a la Agencia Provincial de Delitos Complejos y el Ministerio Público de la Acusación, desarrolló una intensa labor entre el 12 y el 18 de junio, concretando 22 operativos en distintos puntos de la provincia.

Como resultado, 23 personas fueron demoradas por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Durante los operativos se secuestraron más de 120 gramos de cocaína, cerca de 90 gramos de marihuana, 12 teléfonos celulares, 3 balanzas y dinero en efectivo.

Las acciones se llevaron adelante en Capital; Libertador; Palpalá; Monterrico; Humahuaca; Alto Comedero; Perico y San Pedro, reafirmando el compromiso institucional en la prevención y lucha contra el narcotráfico.