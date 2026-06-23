Microplásticos en Jujuy: Estudio internacional analizó ecosistemas de la Puna

Jujuy participó de un estudio internacional sobre microplásticos en ecosistemas de alta montaña de la Puna, con monitoreo, sensibilización y toma de muestras.

El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy participó activamente de un proyecto internacional para estudiar la presencia de microplásticos en ecosistemas de alta montaña, aportando equipos técnicos, acompañamiento territorial y apoyo logístico durante todas las etapas del trabajo. La iniciativa fue coordinada en Argentina por el INTI, referente nacional del Convenio de Basilea.

La investigación busca ampliar el conocimiento sobre la contaminación por plásticos más allá de los océanos y evaluar su presencia en ambientes remotos y de gran sensibilidad ecológica.

Microplásticos y residuos plásticos en la Puna

En ese marco, se desarrolló una jornada de capacitación en el Cabildo de Jujuy destinada a empresas, investigadores e instituciones locales, donde se analizaron los impactos de los residuos plásticos y los microplásticos sobre el ambiente, especialmente en ecosistemas de alta montaña.

Especialistas explicaron que actualmente estas partículas están presentes en prácticamente todos los ecosistemas del planeta, incluso en aquellos alejados de grandes centros urbanos. Por ello, se seleccionó al departamento Susques, particularmente las localidades de Susques y Jama, como área de estudio para evaluar posibles impactos asociados al turismo, el transporte y el tránsito internacional de cargas.

Participación de Girsu

El proyecto contó además con la participación de GIRSU Jujuy, que expuso sobre las acciones provinciales vinculadas a la gestión integral de residuos y el tratamiento de materiales plásticos. También participaron investigadoras de la Universidad Nacional de Jujuy, entre ellas Marcela de Paul y Natalia Iriarte, quienes desarrollan estudios sobre la presencia de microplásticos en cuerpos de agua.

El Ministerio acompañó integralmente el desarrollo del estudio mediante la participación de profesionales de las ciencias naturales y sociales, quienes colaboraron en las instancias de capacitación, relevamiento, sensibilización comunitaria y toma de muestras. Asimismo, brindó apoyo logístico y articuló las acciones con actores locales para posibilitar el trabajo en territorio en las localidades de Súsques y Jama.

Durante las actividades de campo en Súsques se realizaron muestreos de agua en el río Súsques mediante mallas especiales de fitoplancton capaces de filtrar aproximadamente 200 litros por muestra. El material recolectado fue enviado a Buenos Aires para su procesamiento y análisis, con el objetivo de determinar la existencia de partículas plásticas y evaluar su presencia en este ecosistema de altura.

En paralelo, en Jama y Súsques se llevaron adelante acciones de sensibilización junto a la comunidad local para dialogar sobre la problemática de los residuos. Posteriormente se desarrolló una campaña de recolección de macroplásticos y otros desechos sobre un tramo de aproximadamente un kilómetro y medio de la Ruta Nacional Nº 52.

Durante la actividad se recuperaron cerca de 30 kilogramos de residuos, de los cuales alrededor del 50 % correspondió a materiales plásticos. Los resultados finales del estudio permitirán generar información científica para fortalecer futuras estrategias de gestión ambiental, consolidando además el rol del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy en la promoción de investigaciones aplicadas, la generación de conocimiento local y el diseño de acciones para prevenir y reducir la contaminación por plásticos en uno de los ecosistemas más frágiles de la Puna jujeña.