El Hospital Gallardo avanza con un plan integral de mejoras para Palpalá

Las intervenciones ya concretadas, las que se encuentran en ejecución y los nuevos proyectos permitirán fortalecer la atención, mejorar la infraestructura y brindar mayor comodidad a pacientes y equipos de salud.

El Hospital Wenceslao Gallardo de Palpalá continúa avanzando con un plan integral de obras, refacciones y mejoras que fortalece la calidad de atención y optimiza los espacios destinados a pacientes, familias y trabajadores de la salud.

Durante los últimos meses se concretaron importantes intervenciones en distintos sectores del Hospital y de la red de Atención Primaria, mejorando las condiciones edilicias, la funcionalidad de los servicios y la capacidad de respuesta para la comunidad de Palpalá y localidades cercanas.

Entre las obras realizadas se destacan la refacción integral de la cocina, la renovación de techos y cielorrasos en áreas de internación y APS, la mejora del hall central del hospital y la finalización de la obra del Puesto de Salud del barrio Florida, próximo a ser reinaugurado.

A estas acciones se suma la remodelación completa del Centro de Atención Primaria de la Salud de El Remate, donde próximamente se incorporará conectividad a Internet y herramientas de telemedicina, ampliando las posibilidades de acceso a consultas y seguimiento de pacientes.

Fortalecer la atención sanitaria

El director del Hospital Wenceslao Gallardo, Raúl Román, destacó que las mejoras forman parte de una planificación sostenida para fortalecer la atención sanitaria. “Estamos llevando adelante un plan de obras que busca mejorar cada espacio del hospital y de nuestros centros de salud. Cada intervención tiene un objetivo claro: brindar una atención más segura, más cómoda y de mayor calidad para la comunidad”, señaló.

Asimismo, anunció que una de las próximas obras estratégicas será la construcción de una cisterna que permitirá garantizar el abastecimiento continuo de agua potable para todo el establecimiento.

“Es una obra muy importante porque nos permitirá contar con una provisión segura de agua durante todo el año, especialmente en épocas donde históricamente hemos tenido inconvenientes por la baja presión de la red. Significa más seguridad y mejores condiciones para pacientes y trabajadores”, explicó Román.

En paralelo, durante 2026 continuarán las mejoras en las áreas de internación con intervenciones en habitaciones, sanitarios, sistemas de agua caliente, aberturas y mantenimiento integral de los distintos sectores.

“Queremos que quienes necesiten internarse encuentren espacios cada vez más confortables, seguros y adecuados para su recuperación. Estamos construyendo un hospital más moderno, preparado para responder a las necesidades actuales y futuras de nuestra comunidad”, agregó.

El plan integral de obras se enmarca en las políticas de fortalecimiento de la salud pública impulsadas por el Ministerio de Salud y el Gobierno de Jujuy, priorizando infraestructura, equipamiento y servicios que mejoran la experiencia de atención y la calidad de vida de la población.