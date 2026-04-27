Operativo con intensos controles contravencionales en el acceso sur de la Capital

Bajo la premisa de garantizar una convivencia segura y dar cumplimiento a la Ley 5860/14, la Unidad Regional 7 desplegó durante todo este último fin de semana el «Operativo Lince Rojo».

Las tareas, encabezadas por la Patrulla Contravencional, se concentraron en el Acceso Sur del barrio Alto Comedero, zona de locales bailables, con el objetivo de prevenir incidentes viales y concientizar a los conductores sobre las normas vigentes.

​Como resultado de los controles nocturnos realizados entre el viernes 24 y el domingo 26, se labraron un total de 13 actas contravencionales y se procedió al secuestro de 7 motovehículos.

Las infracciones más recurrentes fueron la falta del casco de seguridad y la carencia de documentación que acredite la propiedad de los rodados. En varios casos, el personal del P.R.O.I. (GOM y Móviles) colaboró en el traslado de los vehículos secuestrados tras las directivas del asesor legal del Departamento Contravencional.

​Entre los procedimientos destacados, se sancionó a conductores por infracciones a los Artículos 83 (inc. B) y 109 del Código Contravencional.

Asimismo, se registró una infracción por confiar el manejo de un motovehículo a un menor de edad sin la documentación correspondiente.

Desde la fuerza policial se instó a los conductores y a la sociedad en general a circular con los elementos de seguridad y papeles en regla para evitar sanciones, fundamentalmente, resguardar la vida propia y de terceros.