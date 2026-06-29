Prisión preventiva para tres imputados por el intento de robo de una motocicleta y agredir a policías en Monterrico

La investigación impulsada por la Fiscalía de Investigación Penal de El Carmen–Perico, a cargo del Agente Fiscal Luis Marcelo De Aparici, con la intervención de los Ayudantes Fiscales Daniela Guerrero y Paul Nicolás Colchar.

Permitió obtener la prisión preventiva por 30 días para tres hombres imputados por el delito de robo agravado de una motocicleta dejado en la vía pública, en poblado y en banda, en grado de tentativa.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 22 de junio de 2026, cuando el sistema de monitoreo de Monterrico detectó a tres hombres que cargaban una motocicleta Zanella ZB 110 cc, sustraída instantes antes, en un furgón utilitario blanco cerca del Polideportivo Antonio Berruezo.

Tras la alerta, efectivos del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) localizaron el vehículo en la intersección de Ruta Provincial Nº 45 y avenida España. Los sospechosos huyeron a alta velocidad hacia Santo Domingo y, durante la persecución, arrojaron elementos contundentes contra el personal policial. Con apoyo de Infantería y Caballería de la Unidad Regional 6, fueron finalmente aprehendidos en un baldío de ciudad Perico, donde además se recuperó la motocicleta robada.

En la audiencia imputativa, el Juez Roberto Assef hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dispuso la prisión preventiva por 30 días para los tres imputados, considerando los riesgos procesales y los antecedentes delictivos que registraban.

Esta medida permitirá a la Fiscalía continuar con la investigación mientras los acusados permanecen privados de su libertad.