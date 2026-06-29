Durante el paro provincial del sector estatal, ATE reclamó la reapertura de las paritarias

ATE viene remarcando que se está frente a una situación actual “insostenible” donde los salarios en el sector estatal de la provincia promedian los 750.000 pesos para la administración pública y los 800.00 pesos del sector docente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Jujuy llevó adelante un paro provincial, que alcanzo a trabajadores y trabajadores de la administración pública y municipales, en reclamo de la reapertura de las paritarias estatales. El Sindicato viene denunciando que la mayoría de las y los trabajadores jujeños tiene salarios muy por debajo del costo de la canasta básica familiar.

A la crítica situación salarial la ATE añadió que hay una necesidad extendida entre el personal estatal de avanzar en las recategorizaciones, los pases a planta permanente, la reincorporación de los trabajadores que han sido despedidos por los municipios y una revisión general en la jubilación.

Repetidamente el secretario general de la ATE jujeña, Carlos Sajama, ha remarcado que se está frente a una situación actual “insostenible” donde los salarios en el sector estatal de la provincia promedian los 750.000 pesos para la administración pública y los 800.00 pesos del sector docente.

En cuanto a la situación de los trabajadores municipales la secretaria de Convenios Colectivos de ATE, Mariela Tejerina, señaló el viernes último que “hay situaciones puntuales que ameritan una inmediata resolución, que tiene que ver con despidos, el blanqueo salarial y el personal a punto de jubilarse que de hacerlo hoy se jubilarán con un salario mínimo”. En el caso de los despedidos que hubo en la comuna de Perico, la ATE hizo un pedido de revisión para cada caso.

Aunque no hubo por parte del Gobierno de la provincia ninguna convocatoria formal a las paritarias, la dirigente de ATE informó que si hubo un avance en lo que hace a la mesa técnica del Ministerio de Educación, donde se trató la situación del Personal de Servicios Generales (PSG) y reconversión de las y los capacitadores.