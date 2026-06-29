Jujuy consolida su liderazgo minero con exportaciones por US$ 676 millones en los primeros cinco meses

Impulsada por el litio, la provincia aportó el 17,2% de las exportaciones mineras nacionales entre enero y mayo, en un período en el que el NOA superó los US$ 1.356 millones y duplicó sus ventas al exterior.

La minería volvió a consolidarse como uno de los principales motores de la economía jujeña. Entre enero y mayo de 2026, la provincia exportó minerales por US$ 676 millones, equivalente al 17,2% de las exportaciones mineras nacionales, según el informe de Origen Provincial de las Exportaciones Mineras elaborado por la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, con datos de la Aduana.

En el mismo período, las exportaciones mineras argentinas alcanzaron US$ 3.934 millones, un crecimiento interanual del 75,8%, mientras que el bloque integrado por Jujuy, Salta y Catamarca registró ventas al exterior por US$ 1.356 millones, con un incremento del 110,2% respecto de los primeros cinco meses de 2025.

El litio impulsó el crecimiento del NOA

Durante mayo, las tres provincias del NOA exportaron minerales por US$ 267 millones, un 103,1% más que en igual mes del año pasado. El informe atribuye ese desempeño tanto a la mejora de los precios internacionales como al incremento en los volúmenes exportados de litio.

En ese contexto, Jujuy volvió a posicionarse entre las cinco provincias que concentraron el 97,7% de las exportaciones mineras del país durante mayo, junto con Santa Cruz, San Juan, Salta y Catamarca.

La actividad minera representó además el 87,4% de las exportaciones totales de Jujuy entre enero y mayo, reflejando el peso estratégico que el sector tiene sobre la economía provincial.

El NOA ganó participación en el comercio exterior

El informe señala que el litio encabezó la canasta exportadora del NOA al explicar el 70,1% de las ventas al exterior durante mayo y el 63,3% del acumulado anual. Los minerales metalíferos aportaron el 26,6% en mayo y el 34,1% entre enero y mayo.

Entre los principales destinos de las exportaciones regionales se ubicó China, con el 70,4% de las compras, seguida por Estados Unidos (14,6%), Suiza (2,7%) y Corea del Sur (2,6%).

Salta y Catamarca también ampliaron sus exportaciones

Dentro del bloque regional, Salta acumuló exportaciones mineras por US$ 384 millones, equivalentes al 9,8% del total nacional, mientras que la minería explicó el 63% de todas las exportaciones provinciales. Entre sus principales proyectos exportadores figuran Centenario-Ratones, Lindero y Sal de Oro.

Por su parte, Catamarca registró exportaciones por US$ 297 millones, el 7,5% del total nacional, y la minería representó el 96,1% de todas las ventas provinciales al exterior, el porcentaje más alto del país.

Entre los proyectos con mayor incidencia en las exportaciones del NOA, el informe destaca Cauchari-Olaróz —ubicado en Jujuy— y Centenario-Ratones en litio, además de Chinchillas-Pirquitas y Aguilar en el segmento de minerales metalíferos.

(InfoNegocios)