Presidente de Cuba agradece a Petro por el envío de ayuda en medio del bloqueo de EE.UU.

Miguel Díaz-Canel destacó la solidaridad del pueblo colombiano en un momento que calificó como difícil para su país.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, agradeció a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, por el envío de ayuda a la isla en medio de la difícil situación causada por el cerco económico y energético contra la nación caribeña por parte de Estados Unidos.

A través de un mensaje publicado este sábado en la red social X, el mandatario cubano agradeció la ayuda enviada por Colombia y destacó la solidaridad del pueblo colombiano en un momento que calificó como difícil para su país.

«Un profundo agradecimiento al presidente Gustavo Petro y al pueblo colombiano por el envío de ayuda al noble pueblo cubano. Esta solidaridad nos llega en días difíciles, causados por la criminal política de bloqueo del gobierno de EE.UU. La hermandad no se puede bloquear», escribió Díaz-Canel en X.

Amenaza a Cuba

El 29 de enero, el presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región. El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales» y de permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y de China.

Sobre esas bases, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen contra la orden ejecutiva de la Casa Blanca.

El paso se da en medio de una escalada entre Washington y La Habana, que, sistemáticamente, ha rechazado esas alegaciones y ha advertido que defenderá su integridad territorial. El presidente de Cuba respondió que «esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales».

EE.UU. mantiene el bloqueo económico y comercial contra Cuba desde hace más de seis décadas. El embargo, que afecta gravemente a la economía del país, fue ahora reforzado con numerosas medidas coercitivas y unilaterales por parte de la Casa Blanca.

(RT)