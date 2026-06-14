Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy domingo 14 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 14 de junio, la temperatura rondará entre los 9 y 14 grados, la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 14 de junio el cielo estará con lloviznas por la mañana y la temperatura rondará entre los 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad presenta una probabilidad de lluvia entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del Sudoeste correrán a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 96 por ciento y la visibilidad sería regular.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará con lloviznas y los vientos del sector Norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 14 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del Norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 10 por ciento para esta franja del día.