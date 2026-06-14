Pastos Chicos: Sadir participó de las festividades patronales y anunció una obra clave para la localidad

Durante las festividades patronales en honor a San Antonio de Padua, el gobernador Carlos Sadir acompañó a la comunidad de Pastos Chicos, destacó su crecimiento y anunció el próximo inicio de una obra de agua potable considerada histórica para la localidad.

El gobernador Carlos Sadir participó de las festividades patronales en honor a San Antonio de Padua en la comunidad de Pastos Chicos, donde acompañó a vecinos y autoridades locales en los actos centrales y anunció el próximo inicio de una importante obra de agua potable para la localidad.

Durante la jornada, el mandatario provincial destacó el crecimiento que viene registrando la comunidad y valoró el trabajo conjunto entre el Estado, las empresas mineras y los habitantes de la región.

“Muy agradecido por el recibimiento de toda la gente de Pastos Chicos en el día de su santo patrono. Fue un gusto acompañarlos y compartir con la comunidad este momento tan importante”, expresó Sadir.

Asimismo, señaló que mantuvo reuniones con el presidente de la comunidad, Elvio Luzco, para dialogar sobre distintas necesidades y proyectos para el desarrollo local. En ese marco, anunció el pronto inicio de una obra de infraestructura hídrica largamente esperada por los vecinos.

“Ya contamos con el proyecto y venimos trabajando junto a la comunidad desde hace tiempo. Aprovechamos esta visita para anunciar el próximo inicio de esta obra tan importante para Pastos Chicos”, indicó.

El gobernador también destacó el acompañamiento de las empresas mineras que operan en la zona y remarcó el impacto positivo que generan mediante la contratación de mano de obra y proveedores locales.

“Es un pueblo que crece mucho, que trabaja fuerte y piensa en el futuro de sus jóvenes”, afirmó.

Crecimiento de Pastos Chicos

Por su parte, la secretaria de Pueblos Indígenas, Yolanda Cruz, resaltó el acompañamiento permanente del Gobierno provincial a las comunidades originarias y destacó las distintas obras realizadas en Pastos Chicos durante los últimos años.

“Entre Gobierno, empresas y comunidad se hace posible el crecimiento de los pueblos”, expresó. En ese sentido, recordó que durante la actual gestión se concretaron importantes mejoras para la localidad, entre ellas la construcción de la Escuela Secundaria Rural N° 3, la ampliación del puesto de salud y obras en espacios públicos.

Además, valoró el anuncio de la futura obra de agua potable, señalando que se trata de un proyecto histórico para la comunidad debido a la escasez hídrica que atraviesa la zona.