Hacienda reafirma el compromiso en territorio provincial

El ministro de Hacienda y Finanzas e integrantes de su equipo de trabajo despliegan una importante agenda de recorridos por diferentes puntos de Jujuy.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo -acompañado de miembros de su equipo de trabajo-, encabeza una importante agenda de recorridos por diferentes puntos de la provincia. La propuesta se enmarca dentro de los lineamientos indicados por el gobernador Carlos Sadir, de acompañar y tomar contacto directo con la realidad de la gente, a fin de transformar las necesidades y planteos en respuestas concretas para mejorar su calidad de vida.

Hacienda reafirma el compromiso en territorio

Estar cerca de la gente, conocer de primera mano cada realidad y transformar las necesidades en respuestas concretas forma parte de una directriz impulsada por Carlos Sadir. Bajo esa premisa, Hacienda inició durante este 2026 un recorrido por todo el territorio provincial, reafirmando el compromiso de construir una gestión presente, activa y comprometida con cada comunidad jujeña.

Con el propósito de fortalecer el vínculo directo con los vecinos, autoridades locales e instituciones, se diseñó un mapeo estratégico de la provincia que permitió identificar distintos puntos geográficos para dar inicio a esta agenda de trabajo en territorio. La propuesta busca generar espacios de diálogo, observación y acompañamiento, permitiendo conocer de manera directa las particularidades, desafíos y oportunidades de cada localidad.

Este primer recorrido posibilitó acercar elementos de utilidad a establecimientos educativos, especialmente necesarios durante la temporada invernal, contribuyendo a mejorar las condiciones de estudiantes y docentes. Asimismo, se realizó la entrega de equipamiento tecnológico a distintas comisiones municipales, fortaleciendo sus capacidades administrativas y acompañando la modernización de la gestión local.

A través de estas acciones, el Ministerio de Hacienda reafirma su decisión de recorrer cada rincón de la provincia para escuchar, evaluar y dar respuesta a los requerimientos planteados por comisionados municipales, intendentes y vecinos. La prioridad está puesta en atender las necesidades más urgentes, promoviendo el trabajo articulado y el esfuerzo compartido como herramientas fundamentales para el desarrollo de las comunidades.

«Hacienda Haciendo. El camino continúa» representa una forma de gestión basada en la presencia, la cercanía y el compromiso. Porque conocer el territorio es el primer paso para construir soluciones y porque una provincia mejor se construye junto a su gente, escuchando, acompañando y trabajando en cada lugar donde las necesidades demandan respuestas.