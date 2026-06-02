Con solidaridad que crece, Jujuy suma 39 procedimientos de ablación en el año

En las últimas jornadas se efectuaron cuatro nuevos operativos de donación de órganos en el sistema público.

El Ministerio de Salud de Jujuy informa a la comunidad que, gracias a la conciencia común sobre la importancia de la donación de órganos, en los últimos días se concretaron tres nuevos procedimientos de ablación en el Hospital Pablo Soria de la capital provincial, dos de ellos con carácter multiorgánico, mientras un cuarto se efectuó de manera satisfactoria en el Hospital Orías de Libertador.

Con un total de 39 operativos de ablación desde el inicio de 2026 realizados tanto en ámbitos público como privado, Jujuy sostiene un trabajo continuo respecto a la donación de órganos, lo que permite junto al compromiso solidario de la población que la provincia se ubique entre las de mejor desempeño a nivel país, destacando además el fortalecimiento de la red hospitalaria pública que permite realizar procedimientos de ablación en el interior de la provincia, tal el caso de Libertador y recientemente, también en San Pedro.

La donación de órganos y tejidos constituye un acto solidario y una práctica que el sistema federal de salud desarrolla en cumplimiento de rigurosos estándares de seguridad y calidad. Así, las personas que esperan un trasplante dada su condición de salud pueden acceder a la oportunidad de una mejor calidad de vida.

Sobre la donación de órganos

Por consultas, se encuentra a disposición el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Jujuy (CUCAIJUY), en Güemes 1360, San Salvador de Jujuy, de lunes a viernes de 8 a 14 horas; teléfono 4221228.