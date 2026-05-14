Presentaron el torneo “Brocha Jurado” para fortalecer el fútbol infantil en Alto Comedero

Será este domingo, en el estadio La Tablada, con participación de escuelas deportivas del barrio Alto Comedero.

En instalaciones de la Secretaría de Deportes de Jujuy se realizó la presentación oficial del Torneo “Brocha Jurado”, que tendrá lugar el próximo domingo 17 de mayo, desde las 8 horas, en el Estadio La Tablada, con la participación de escuelas deportivas de Alto Comedero y el acompañamiento del Gobierno de Jujuy.

El acto fue encabezado por el secretario de Deportes, Luis Calvetti; la subdirectora del Registro Civil, Gladys García; y Jorge “Brocha” Jurado, histórico dirigente deportivo de Alto Comedero, en cuyo homenaje lleva el nombre el certamen. Participaron además representantes de las escuelas deportivas Changuito Olimpia; Brochitas Juniors; El Milagro B1; Escuela de Fútbol La 14; Real Sociedad; Juventud Unida; Escuela de Fútbol Catita Valencia de Fundación Valencia y Club Social y Deportivo Comercio.

Durante la presentación, Calvetti destacó la importancia de la iniciativa y el reconocimiento a Jorge Jurado, a quien definió como “un referente de la formación deportiva jujeña”, agradeciendo además el trabajo sostenido de las escuelas barriales y comunitarias.

Asimismo, remarcó el acompañamiento del gobernador Carlos Sadir y del ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García, en la implementación de políticas públicas destinadas a fortalecer el deporte como herramienta de inclusión y contención social.

El funcionario explicó que el torneo reunirá a equipos de las categorías 2014/15, 2016/17 y 2018/19, y sostuvo que la propuesta busca “fortalecer el trabajo conjunto entre las escuelas deportivas, promoviendo espacios seguros y de calidad para el desarrollo de niños y niñas”.

En ese sentido, anticipó que esta modalidad de encuentros deportivos se replicará en distintos barrios de la capital y también en localidades del interior provincial, con el objetivo de avanzar posteriormente hacia un campeonato provincial que reúna a las escuelas de fútbol de toda la provincia.

Potenciar las instituciones deportivas

Por su parte, Jorge “Brocha” Jurado expresó su agradecimiento al Gobierno de Jujuy y a la Secretaría de Deportes por el acompañamiento al proyecto que, según recordó, “fue siempre un sueño” desde sus comienzos en Alto Comedero.

“Esperé jubilarme para dedicarme de lleno a los chicos. Hace 26 años que trabajamos con la escuela y siempre sostuvimos la idea de unir a las instituciones deportivas”, señaló.

Además, destacó el impacto social y formativo del trabajo realizado a lo largo de los años: “Hoy muchos de esos chicos son padres, profesionales y personas de bien. La tarea de la escuela es enseñar, contener y pensar siempre en los niños”.

Finalmente, la subdirectora del Registro Civil, Gladys García, valoró el trabajo articulado entre organismos provinciales y confirmó que durante la jornada deportiva se brindarán distintos servicios a la comunidad.

“Vamos a acompañar con operativos para trámites de DNI, actas y asesoramiento legal, porque el Registro Civil tiene que estar cerca de la gente y acompañar estas iniciativas comunitarias”, concluyó.