En Alto Comedero intentó escapar de la Policía, pero terminó detenido por un robo con arma

En el marco de los operativos estratégicos que lleva adelante la Unidad Regional N° 7, efectivos del Centro de Gestión para la Seguridad Ciudadana lograron capturar a un hombre que era intensamente buscado por la Justicia.

El procedimiento tuvo lugar en jurisdicción de la Seccional 63°, cuando el personal policial realizaba recorridos preventivos para reforzar la seguridad en el sector.

El hecho se desencadenó cuando los uniformados divisaron a un sujeto que, al notar el patrullaje, intentó retirarse apresuradamente de la zona.

Ante esta actitud, los efectivos procedieron a su demora preventiva e identificación. Al consultar con el sistema informático policial, saltó la «ficha roja»: el individuo registraba una medida judicial vigente por Rebeldía, vinculada a una causa por Robo con Arma.

Tras confirmar el pedido de captura, el hombre fue trasladado de inmediato a la dependencia policial, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.

Con estos patrullajes activos y el control territorial permanente, la Policía de Jujuy continúa sacando de las calles a delincuentes peligrosos, fortaleciendo la tranquilidad de todas las familias de Alto Comedero.