Controles visuales: Cupos completos para niños, niñas y adolescentes previamente relevados

Se trata del operativo “Ver para ser libres” del Ministerio de Capital Humano de la Nación que prioriza el acceso a la salud visual de menores en edad escolar.

El Gobierno de Jujuy informa que los cupos previstos para niños, niñas y adolescentes contemplados dentro del operativo “Ver para ser libres” del Ministerio de Capital Humano de la Nación ya se encuentran cubiertos, por lo que se garantizará la atención de quienes fueron previamente relevados en el marco de la planificación establecida.

Asimismo, se recordó que el operativo es una iniciativa impulsada por la cartera nacional, mientras que la provincia de Jujuy acompaña y articula el desarrollo territorial junto a los municipios, aportando además el personal profesional necesario para la atención oftalmológica en cada localidad.

El programa continúa avanzando en distintos puntos de la provincia con controles visuales gratuitos y entrega de anteojos, priorizando el acceso a la salud visual de niños, niñas y adolescentes en edad escolar.