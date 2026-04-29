Presentaron el Monitoreo Ambiental Participativo con trámite a distancia 100% digital

La herramienta permite el control ambiental de forma remota, con mayor transparencia y seguimiento en tiempo real.

En el Ministerio de Planificación Estratégica y Modernización se presentó el Trámite a Distancia (TAD) de Monitoreo Ambiental Participativo, una herramienta que permite realizar gestiones de manera online, sin necesidad de concurrir a oficinas públicas.

La plataforma está integrada al sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), lo que garantiza la incorporación automática de los trámites al circuito administrativo digital, con trazabilidad, firma digital y seguimiento en tiempo real.

La presentación estuvo dirigida al Ministerio de Minería, la empresa EXAR y la Cámara Minera, y contó con la participación de la ministra de Planificación Estratégica y Modernización, Isolda Calsina; el ministro de Minería, José Gómez, y el presidente de EXAR, Arturo Pfister.

Hito en el sistema de modernización provincial

Al respecto, Calsina celebró: «Hoy conmemoramos un hito en el sistema de modernización provincial. Con TAD simplificamos lo complejo, facilitamos el acceso a expedientes y transformamos la burocracia en soluciones eficientes para empresas y ciudadanos».

Por su parte, Gómez destacó la presentación del «primer trámite a distancia para los monitoreos participativos ambientales». En ese sentido, sostuvo que se trata de un hecho «muy importante para nosotros y para las empresas que este proceso pase a ser digital; representa un gran avance».

Finalmente, Arturo Pfister, presidente de la Cámara Minera, expuso: «Que haya comenzado a implementarse este sistema para los trámites provinciales es muy positivo, esto generará mayor transparencia».